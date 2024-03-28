Elon Musk, X'in ücretli abonelik paketlerinin bazı kullanıcılar için ücretsiz olacağını açıkladı ancak bu hakkı elde etmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar var.

X CEO'su Elon Musk, platforma olan ilgiyi artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bundan sonra bazı kullanıcılar, Premium veya Premium+ özelliklerini ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bunun için ise önemli olan nokta doğrulanmış takipçi sayısı olacak.

Gel vatandaş gel, Premium'da kampanya

"İleriye dönük olarak, 2500'den fazla doğrulanmış abone takipçisi olan tüm X hesapları Premium özelliklerine ve 5000'in üzerinde takipçisi olan hesaplar da Premium+'a ücretsiz olarak sahip olacak."

Peki bu durum kaç kişiyi etkileyecek? Bu konuda kesin bir bilgi şu anda bilinmiyor. Elon Musk'ın açıklamalarında abone, takipçi, abonelik gibi kavramlar sık sık birbirlerinin yerine kullanılıyor. Eğer kıstas, kişilerin aboneleri ise ücretsiz Premium kullanabilecek 4, Premium+ kullanabilecek de başka bir 4 kişi bulunuyor ki bu kişilerden biri de Musk'ın kendisi. Öte yandan sadece takipçilere bakılacaksa bu durumda çok daha fazla kişi bu özellikten faydalanabilecektir.

Bu durum X üzerinde daha çok etkileşim, daha çok takipleşme yaratabilecek gibi gözüküyor. Böylece X, son dönemde kaybettiği aktif kullanıcıları da geri getirmeyi başarabilir. Sosyal medya platformunun son dönemde bir yandan yapay zekâ alanında ilerlemeler kaydetmeye çalıştığını da göz önüne alırsak X, daha fazla içerik üretilmesi ve daha çok etkileşim olması için şartları zorlayacak gibi duruyor.