X, uçtan uca şifreli direkt mesajlaşma özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı. Yeni mesaj gönderme işlevi durduruldu. Sistem sadece yazılı mesaj ve bağlantıları şifreliyordu. Grup sohbetleri, medya dosyaları ve cihaz geçişleri kapsam dışı kalmıştı. X ne zaman geri döneceğine dair net bir tarih paylaşılmadı.

Sosyal medya platformu X, uçtan uca şifreli direkt mesajlaşma (DM) özelliğini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Kullanıcılar daha önce gönderilen şifreli mesajlara erişebilecek ancak yeni mesaj gönderemeyecek.

X’in teknik ekibi tarafından yapılan açıklamada, özelliğin geliştirme sürecinde olduğu belirtildi. Ancak yeni mesajlaşma desteğinin ne zaman geri döneceğine dair herhangi bir tarih paylaşılmadı.

Grup sohbetleri, medya ve cihaz geçişi kapsam dışı kaldı

Şirket, 2023 yılında bu özelliği yalnızca doğrulanmış (mavi tikli) kullanıcılar için kullanıma sunmuştu. Ancak sistem, sadece yazılı mesajlar ve bağlantıları şifreleyebiliyor; medya içerikleri şifreleme kapsamına girmiyor. Grup sohbetlerinde kullanılamıyor ve eski mesajlar yeni cihaza geçildiğinde otomatik olarak taşınmıyor.

X’in güvenli mesajlaşma alanındaki hamlesi şimdilik beklemeye alındı. Özelliğin ne zaman yeniden kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.