Telegram CEO'su Pavel Durov, Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI'ın Telegram'a 300 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’ın Telegram’a 300 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu. Bu yatırım hem nakit hem de hisse şeklinde gerçekleşti.

Anlaşmaya göre xAI’ın yapay zekâ sohbet botu Grok, artık Telegram’da entegre bir şekilde kullanılabilecek. Durov'un belirttiğine göre önümüzdeki bir yıl boyunca Telegram’daki uygulamaların tamamına entegre edilecek.

Grok, Telegram'ın her yerinde olacak

Telegram, uygulama içinden satın alınan Grok aboneliklerinden elde edilen gelirin de %50’sini alacak. Aslında Grok, bu yılın başlarında sadece Telegram’ın ücretli kullanıcılarına sunulmuştu ve bir ortaklık olacağının sinyalleri ortaya atılmıştı ve şimdi resmî açıklama ile birlikte bu yeni ortaklık sayesinde artık herkes Grok’u kullanabilecek.

Durov’un X üzerinden paylaştığı bir videoya göre Grok sohbet ekranının üst kısmına sabitlenebilecek ve arama çubuğu üzerinden doğrudan soru sorulabilecek. Bu, Meta’nın Instagram ve WhatsApp'ta yapay zekâyı arama çubuğuna yerleştirmesine benzer bir hamle.

Videoda ayrıca Grok’un sohbetleri özetleyebileceği, öneriler yazabileceği, bağlantı ve belgeleri toparlayabileceği, hatta çıkartmalar bile oluşturabileceği gösteriliyor. Grok’un işletmelere de yardımcı olması, örneğin müşteri sorularını yanıtlaması ve moderasyon görevlerinde de destek vermesi bekleniyor.