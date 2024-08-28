X, Yeni Bir Video Konferans Aracı Üzerinde Çalışıyor

Neredeyse her platformdan bir özelliği bünyesine katan X, şimdi de konferans aracı üzerinde çalışıyor.

Elon Musk'ın kontrolüne geçtiğinden bu yana farklı alanlarda büyümeye çalışan X, daha önce iş ilanları ile LinkedIn'in ve ödeme sistemi ile de PayPal'ın rakibi olmuştu. Platform şimdi de yeni video konferans özelliği ile Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'e rakip olma hazırlığında.

Bir X çalışanı olan Chris Park, X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu özelliği kullanarak ilk şirket içi toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Park'ın paylaşımına göre ilk geri bildirimler oldukça olumlu ve firma muhtemelen bu özellik üzerinde çalışmaya devam edecek. Ayrıca konferans uygulamasına konuşmacı sabitleme gibi özellikler de gelecek.

Nasıl kullanılabileceği ortaya çıktı

Uygulama araştırmacılarının yaptıkları paylaşımlara baktığımızda, video konferans özelliğinin en azından iOS uygulamasında nasıl kullanılabileceğini de görmüş oluyoruz. Ayrıca toplantıyı oluşturan kişi isterse toplantı için özel bir katılım kodu oluşturabilecek, böylece istenmeyen kişiler, linki bulsalar bile toplantılara katılım sağlayamayacak.

Elon Musk'ın tüm şirketlerinde sık sık gördüğümüz üzere bu özelliğin ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan X, hâli hazırda Spaces ürününde video canlı yayın özelliği sunuyor. X gelecekte bu iki hizmeti birleştirme yoluna gidebilir.

Özelliğin nasıl kullanıma sunulacağı da bir başka merak konusu. Bu yılın başında arama özelliğini kullanıma sunan X, bu özelliği tüm kullanıcılar için varsayılan olarak sunmuştu.