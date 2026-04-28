Xbox CEO'su Açıkladı: "RAM Krizi Yeni Xbox Konsolunun Fiyatını ve Erişilebilirliğini Etkileyecek"

Xbox CEO’su Asha Sharma, merakla beklenen yeni nesil konsol Project Helix hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

CEO Sharma'ya göre özellikle RAM maliyetleri, Project Helix üzerinde ciddi bir rol oynayacak ve bu durum yeni konsolun fiyatını ve erişilebilirliğini ciddi oranda etkileyecek.

RAM krizi Xbox'ın da kapısında

Parça maliyetleri yükseldikçe, konsolun raf fiyatının da artması bekleniyor. Üstelik bu durum yalnızca fiyatla sınırlı değil. İlk çıkış döneminde stok bulmak da zorlaşabilir.

Dahası Sharma’nın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise çıkış takvimi hakkında oldu. Şirket şu an için net bir lansman tarihi paylaşmaya hazır değil. Bunun nedeninin ise belirsiz ve hızla değişen küresel pazar koşulları olduğunu söylüyor.

Peki sizce Xbox bu yeni konsolunda hedeflediği başarıyı yakalayabilecek mi? Fiyatı sizce ne kadar olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.