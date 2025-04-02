Windows 11'in Yeni Güncellemesinde Xbox El Konsoluna Dair Yeni Detaylar Keşfedildi

Windows 11'in beta güncellemesinde yer alan kodlarda Xbox'ın yeni el konsoluna dair bir dizi detay yer alıyor.

Yakında Xbox cephesinden el konsolu göreceğimize dair söylentiler giderek artıyor ve bugün bu yeni el konsoluna dair birtakım detaylar gün yüzüne çıktı.

Windows Latest'in aktardığına göre Windows 11’in Beta ve Dev Channel sürümlerinde özellikle taşınabilir el konsolları için tasarlanmış yeni bir kullanıcı arayüzüne yönelik referanslar keşfedildi.

El konsoluna özgü bir işletim sistemi yer alabilir

Örneğin "Gaming Posture" adı verilen bir mod, cihazın açılışta tam ekran bir oyun deneyimine odaklanmasını sağlıyor. Ayrıca performans izleme, çözünürlük ayarları ve kontrol cihazı destekleri gibi taşınabilir el konsollarına yönelik özellikler de keşfedilmiş durumda.

Geçtiğimiz gün Asus tarafından yayımlanan bir tanıtım videosu da yeni söylentileri giderek alevlendirdi. Videoda bir robot, ROG Ally el konsolu ile Raikiri Pro kontrol cihazını birleştirerek yeni bir cihaz yaratıyor. Raikiri Pro’nun Xbox kontrol cihazına benzemesi, Asus ve Microsoft’un iş birliğine dair söylentileri de giderek artırmış durumda.

Xbox el konsolunun “Project Kennan” kod adıyla geliştirildiği biliniyor fakat hangi üreticilerin bu proje üzerinde çalıştığı hâlâ netlik kazanmış değil.

Peki sizce Xbox bu alanda başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.