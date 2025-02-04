Bu Ay Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar Belli Oldu: Oynamak İçin Son Şans!

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Xbox Game Pass'ten bu ayın ortasına kadar kaldırılacak oyunlar belli oldu. 7 oyunu oynamak için çok kısa bir süreniz var.

Microsoft’un aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyuna ulaşmanızı sağlayan Xbox Game Pass abonelik sistemine her ay yeni oyunlar ekleniyordu. Tabii ki yeni oyunlar gelirken bazı yapımların da kütüphaneden kaldırıldığını görüyorduk.

Peki şubat ayında Game Pass’ten hangi oyunlar kaldırılacak? Bu içeriğimizde bu ayın ortasına kadar kütüphaneden gidecek oyunlara bakıyoruz.

Game Pass’ten şubat ortasına kadar 7 oyun kalkacak

  • Return to Grace
  • Bloodstained: Ritual of the Night
  • EA Sports UFC 3
  • Tales of Arise
  • Indivisible
  • A Little to the Left
  • Merge & Blade

Yukarıdaki listeden de görebildiğiniz üzere 7 oyun, bu ayın ilk yarısında Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor. Oyunları oynamak için 15 Şubat tarihine kadar süreniz var.
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