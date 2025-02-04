Xbox Game Pass'ten bu ayın ortasına kadar kaldırılacak oyunlar belli oldu. 7 oyunu oynamak için çok kısa bir süreniz var.

Microsoft’un aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyuna ulaşmanızı sağlayan Xbox Game Pass abonelik sistemine her ay yeni oyunlar ekleniyordu. Tabii ki yeni oyunlar gelirken bazı yapımların da kütüphaneden kaldırıldığını görüyorduk.

Peki şubat ayında Game Pass’ten hangi oyunlar kaldırılacak? Bu içeriğimizde bu ayın ortasına kadar kütüphaneden gidecek oyunlara bakıyoruz.

Game Pass’ten şubat ortasına kadar 7 oyun kalkacak

Return to Grace

Bloodstained: Ritual of the Night

EA Sports UFC 3

Tales of Arise

Indivisible

A Little to the Left

Merge & Blade

Yukarıdaki listeden de görebildiğiniz üzere 7 oyun, bu ayın ilk yarısında Game Pass kütüphanesinden kaldırılıyor. Oyunları oynamak için 15 Şubat tarihine kadar süreniz var.