Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

GTA 6'nın neden Türkçe olmadığını ve gelecekte Türkçe olup olmama ihtimalini içerik üreticisi Mustafa Kadir'e sorduk.

GTA 6 geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açıldı ve bu gelişmeyle birlikte oyunun tıpkı RDR 2 ve GTA 5'te olduğu gibi 13 dili destekleyeceği ortaya çıktı. Bu diller arasında elbette gözlerimiz Türkçe'yi aradı ama eğer oyunun Xbox mağazasındaki liste yanlış değilse ne yazık ki GTA 6 Türkçe dil desteği ile gelmeyecek.

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Biz de bu durumun perde arkasında neler döndüğünü siz oyunseverler gibi merak ettik ve daha önce pek çok oyuna Türkçe dil desteği getirilmesine vesile olan içerik üreticisi Mustafa Kadir'e konuya dair sorularımızı ilettik. O hâlde fazla uzatmadan hep birlikte konuya dair sorularımıza ve cevaplara geçelim.

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Mustafa Kadir kimdir ve Mustafa Kadir'i bir kelimeyle özetleyecek olsan bu hangi kelime olurdu?

"Gözümü oyunlarla açmış ve günümüze kadar her platformda, her mecrada oyunlar oynamaya, bunlarla ilgili konuşmaya devam etmiş, sonundaysa bunu mesleğine dönüştürmeyi başarabilmiş bir içerik üreticisiyim diyebilirim. Gözümü oyunlarla açmamın nedeni, oyuncu bir ailenin eline doğmuş ve aile apartmanlarında daha konuşmayı bile çözememişken amcalarım ve amca oğullarıyla video oyunları oynayarak büyümemden kaynaklanıyor. Kendimi tek kelime ile "aykırı" veya "hızlı" diye özetleyebilirim çünkü genelde hem yaptığım işte, hem hayatım boyunca alışagelmiş bir çizgide ilerlemekten ziyade, farklı olmayı veya farklı yollar keşfetmeyi çok seven biriyim."

Türkçe Oyun Seferi'ni ve hedeflerini, daha önce adını hiç duymamış olanlar için nasıl özetlersin?

"Türkçe Oyun Seferi, oyunların Türkçe altyazı ile çıkması için topluluk üyelerinin forumlar, Steam başlıkları ve sosyal mecralarda seslerini çıkarıp, saygılı bir dille oyunlarda Türkçe dil desteği talep etmelerini organize ve birlik gücüyle gerçekleştirmelerini sağlayan bir topluluktur. Hedeflerimiz ise, Türkçe dil desteğini tüm oyunlar için klasikleşmiş bir altyazı hâline getirip, artık bunun için uğraş duymadığımız günleri görüp, veda etmektir."

Türkçe olmasına vesile olduğunuz, seni en mutlu eden oyun ve bu konuda geri dönüşüne en çok şaşırdığın geliştirici ekip hangisiydi?

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"Türkçe dil desteğine kavuşmasında rol oynadığımız birçok oyun için çok mutluyum, örneğin; Clair Obscur: Expedition 33, 007 First Light, Control Resonant, Atomic Heart 2, The Blood of Dawnwalker ve daha nice oyun topluluğun üyeleri ve birebir iletişimler kurulması sayesinde Türkçe dil desteğine kavuşmuştu. Aralarında en ama en çok mutlu olduğum tabi ki 007 First Light ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi başyapıt oyunlardı.

Türkçe konusunda geri dönüş aldığıma şaşırdığım geliştirici ekipse Bandai Namco oldu çünkü daha önce resmiyette hiç Türkçe dil desteği ile çıkmış oyunları yoktu ama The Blood of Dawnwalker sürecinde topluluk üyelerinin kalabalık ve ateşli talepleri onları etkiledi ve Türkçe dil desteğini bu şekilde eklediler.

Aynı zamanda Deep Silver'ın Metro 2039 için yaptığı olumlu dönüşe de şaşırdım diyebilirim çünkü burada topluluk devreye girmemiş ve tek başıma ekiple görüşme gerçekleştirmiştim. Daha önce hiçbir Metro oyununu Türkçe görememiştik fakat bu görüşmelerin çok olumlu geçmesi sonucunda Metro 2039'u Türkçe olarak oynayacağız."

Sence oyunların Türkçe olması için verilen uğraşlardan bağımsız olarak, daha üst yetkili merciler tarafından bu sorunu çözebilecek, yani oyunların gelecekte Türkçe gelmesini sağlayabilecek ne gibi adımlar atılmalı?

"Sanırım bunu siyasi mecralar daha resmî şekilde yapabilir fakat hangi kurum ne şekilde yapabilir bilmiyorum çünkü hayatımın hiçbir döneminde siyasetle ilgili çok bilgi sahibi biri olamadım. O yüzden bu soruya net olarak "şu şu şu" gibi bir cevap veremiyorum ama biz topluluk olarak gücümüz yettiği sürece en iyisi için uğraşacağız."

Hangi konuda, ne tür ve şekilde desteklerin olmasını dilerdin?

"İçerik üreticilerinin veya bu konuda bile ikiye bölünmüş Türk oyun sektörünün daha çok destekçi olmasını dilerdim. Türkçe Oyun Seferi'nin bu zamana kadar başardığı her şey kanıtlarıyla ortada fakat buna rağmen çeşitli iftiralar görüyoruz. İçerik üreticilerinin veya medya ve basının topluluğa daha çok insan katılması için minik destekleri, Türkçe Oyun Seferi'nin yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ve amaçlarından kısaca bahsetmelerini dilerdim. Webtekno ekibine bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum, bana topluluğu anlatma şansı verdiniz."

Bir oyunun Türkçe dil desteğiyle gelmesini sağlayan faktörler nelerdir?

"Topluluk çabalarıyla Türkçe olmasına vesile olduğumuz oyunlar için cevabım; insanların, oyuncuların bunu açılan başlıklar veya sosyal mecralar üzerinden yoğun şekilde talep etmesi, bunun sonucunda oyunun planlanan satış sayısının üstünde satabileceği hissiyatının stüdyoya verilebilmesi ve istek listeleri.

Bu zamana kadar Türkçe olmasına vesile olduğumuz oyun stüdyolarıyla tekrar sohbet etme şansım olduğunda hiçbirinin Türkiye'deki satış sayılarından memnun olmadığını duymadım. Türkçe dil desteği zaten çok düşük bir maliyet ile oyunlara eklenebiliyor ve Türkçe çıkan oyunlar gerçekten planladıklarından daha fazla satılıyor."

GTA 6 neden Türkçe olmadı?

"Henüz "kesin olarak olmadı" demek için erken fakat hâlâ olmama ihtimali, olma ihtimalinin çok çok ilerisinde. Rockstar Games, oyun sektörüne yön veren, kendi katı kuralları olan, diğer yandan ise sektörün en kapalı kutu oyun stüdyosu. Lokalizasyon çalışmalarını şirket içinde yapıyorlar ve en ufak bir sızıntı olayına dahi tahammül gösteremedikleri için bunu çok katı kurallar ve şartlar altında gerçekleştiriyorlar. Şu an şirket içerisinde Türkçe lokalizasyon yapacak bir birim kurmakla uğraşmak istemiyor olabilirler çünkü Türkiye pazarındaki 100.000 veya üstü bir satış dahi umurlarında olmayabilir. Hatta Rockstar'ın "Ben zaten 30-40 milyon satacağım, yemişim Türkiye'deki 100.000 satışı" gibi düşündüğüne bile ihtimal verebiliriz. Evet, tuhaf duruyor ama Rockstar da böyle işte.

GTA 6'nın Türkçe dil desteğiyle çıkması için çok fazla noktadan farklı şekillerde çabalar gösterdik. Zaten topluluğun sahada verdiği çabayı şeffaf şekilde herkes görüyor. İşin arka planıysa daha farklı. Elde ettiğimiz tüm satış, talep, istek listesi gibi bütün verileri topluyoruz, Sercan Sülün'ün kurucusu olduğu Dream Warrior şirketi Rockstar ile bir partnerlik içerisinde. Bu verileri Sercan Sülün ve Rockstar arasında gerçekleşen toplantılarda derliyor ve Rockstar'ın bizzat görmesi için akıcı ve anlaşılır bir hâle getiriyoruz. Take-Two oyunlarının Türkiye dağıtıcısı CD Media her fırsatta Türkiye'den gelen talepleri Rockstar ve Take-Two tarafına iletiyor ve oyunun Türkçe olması adına bizlerle mücadele ediyor. Black State'in geliştiricisi Kadir Demirden'in de Rockstar içerisindeki bazı özel isimlerle dostluğu var ve o da aynı şekilde bu süreçte iletişime geçme fırsatı bulduğu her toplantı, lansman, etkinlik vb. ortamlarda ona ilettiğimiz tüm talepleri Rockstar'ın görmesini sağlıyor. Geri dönüşler ise bu taleplerin gerçekten çok fazla olduğunun ve mutluluk verdiğinin yönünde fakat hiçbir zaman "Kesin olarak Türkçe ekleyeceğiz" gibi bir dönüş yapmadılar. Sadece bu yöndeki talebimizin farkında olduğunu söylüyorlar. En azından çaba gösteren herkes, Rockstar'ın bu çabayı gördüğüne emin olabilir çünkü görmelerini her noktadan sağladık."

GTA 6 ileride Türkçe olabilir mi?

"Kesinlikle olacak, buna eminim. Zaten Take-Two CEO'su Zelnick, orta doğu tarafına yeterince hizmet vermediklerini ve bunun için bir şeyler yapmaları gerektiklerini söyledi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Türkiye'deki geliştiriciler hakkında da övgü dolu sözlerini görmüştük. Ayrıca #WeWantGTA6inTurkish gibi, Rockstar Games resmî hesabı tarafından takip edilen yüz binlerce takipçiye sahip Rockstar ve GTA fan sayfalarının desteği gibi bizim Türkçe Oyun Seferi topluluğu olarak her mecradan ve birebir ilişkiler kurarak sorunu çözmeye çalışmamız ve Rockstar Games ile partnerliği bulunan eski PlayStation Türkiye yöneticilerinden Sercan Sülün'ün bize burada verdiği destek de puzzle parçaları gibi birleştiğinde, dediğim gibi bu uzak bir gelecek değil. Ben en kötü ihtimalle GTA 6'nın konsol versiyonu olmasa bile PC versiyonunun mutlaka Türkçe olarak çıkacağını düşünüyorum, buna eminim."

Son olarak, söylediklerini okuyacak tüm Türk oyunseverler için ne söylemek istersin?

"Buraya kadar okuyan herkese teşekkürler. Türkçe Oyun Seferi tamamen gönüllü bir topluluktur ve bu çabalar hiçbir para/kâr amacı gütmemiştir. İnsanlar bazen Türkçe olmasında rol oynadığımız oyunlar üzerinden lokalizasyon stüdyolarından komisyon aldığımızı düşünüyor fakat bu tamamen gerçek dışı. Bu gönüllü topluluğa lütfen destek verin ve OYUNLAR TÜRKÇE OLSUN."