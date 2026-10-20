Microsoft'un yeni bir iş ilanı, Xbox tarafında tamamen dijital geleceğe geçeceği iddialarını yalanlayarak kutulu oyunların piyasaya sürülmeye devam edeceğini gösterdi..

Sony, 2028 yılı itibarıyla PlayStation tarafında fiziksel oyun desteğinin tamamen kesileceğini açıklamıştı. Bu duyuru, kısa sürede tüm oyun dünyasının gündemine oturmuş ve oyunseverlerden büyük tepki çekmişti. Şimdi ise Microsoft’un Xbox tarafında bu konudaki planları konsuunda bilgiler geldi.

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Microsoft, 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan iş ilanında "Xbox Games Supply Strategist" (Xbox Oyun Tedarik Stratejisti) unvanıyla yeni bir lider aradığını duyurdu. Pozisyonun temel sorumluluk alanları arasında fiziksel Xbox oyunlarının lansman süreçlerini yönetmek ve küresel tedarik zinciri stratejilerine yön vermek yer alıyor. Bu da fiziksel oyunların devam edeceği anlamına geliyor.

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Xbox’a diskli oyunlar gelmeye devam edebilir, yeni nesilde diskli versiyon görebiliriz

Son dönemde Microsoft'un da tamamen dijital bir geleceğe odaklanacağı yönündeki güçlü iddialar vardı ancak yeni iş ilanı bunu çürüterek oyunseverleri şaşırttı. Şirket bünyesindeki Xbox tedarik zinciri ekibine katılacak olan bu yöneticinin, oyunların tüm platformlardaki kutulu çıkışlarını koordine etmesi bekleniyor.

Görevin tanımına göre yeni stratejist; Ürün Pazarlama, Finans ve Tedarik Zinciri birimleriyle koordineli çalışarak ürün yaşam döngüsünün her aşamasında stok ve satış planlarını yönetecek. Söz konusu ilan sosyal mecralarda kısa sürede gündem olurken, Reddit üzerindeki bazı oyuncular pozisyonun yeni bir vizyondan ziyade boşalan mevcut bir kadroyu doldurma amacı taşıyabileceğini öne sürdü. Ancak çoğu sektör analistleri, Xbox tamamen dijitalleşme sürecine girmiş olsaydı bu tür bir pozisyonun yeniden doldurulmasına ihtiyaç duyulmayabileceğini ifade etti.

Bu iş ilanı, en azından bir süre daha Xbox’a fiziksel oyunların gelmeye devam edeceğini gösteriyor Aynı zamanda bir sonraki nesil Xbox konsolunda diskli oyun desteği bulunabileceğinin de sinyallerini veriyor.