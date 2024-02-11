Xbox patronu Phil Spencer, çalışanlarla yaptığı bir toplantıda konsol üretimine devam edeceklerini açıkladı. Xbox Özel oyunlarının PlayStation'a gelecek olması, Xbox üretimini etkilemeyecek.

Microsoft, gelecek hafta oyun dünyasına dair "strateji güncellemesini" duyurmak üzere bir etkinlik gerçekleştirilecek. Şu ana kadar ortaya çıkan iddialar, Microsoft'un Starfield, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves gibi Xbox Özel olan ve yalnızca Xbox ile PC platformlarında yayımlanan oyunları PlayStation oyuncularının da beğenisine sunacağını öne sürüyor.

Söz konusu iddialar, Xbox topluluğunda öfkeyle karşılandı. Özellikle Xbox içerik üreticileri, konsolu terk edeceklerini ifade edip küfür kıyamet açıklamalarda bulundular. Dahası Xbox oyunlarının PlayStation'a geleceği iddialarından sonra Microsoft'un konsol üretimini bırakıp tamamen Game Pass ve oyunlar gibi dijital servislere odaklanacağı iddiaları da dolaşmaya başladı.

Xbox, Microsoft'un "birden çok platform" stratejisinin bir parçası olacak

Oyun yazarı Shannon Lia tarafından paylaşılan bilgilere göre Xbox patronu Phil Spencer, geçtiğimiz günlerde Xbox çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve Microsoft'un konsol üretimini bırakmayı planlamadığını ve Xbox'ın, Microsoft'un "birden fazla platform" stratejisinin bir parçası olarak var olmaya devam edeceğini aktardı.

Açıkçası Xbox üretimini bırakmak Microsoft için çok da mantıklı bir karar olmaz. Evet, PlayStation 5 konsol savaşlarında Xbox Series X/S'i kesin bir şekilde yendi. Ancak tahminler, Microsoft'un bugüne kadar 25 milyon civarında Xbox satmayı başardığını ortaya koyuyor. Microsoft'un böyle bir oyuncu kitlesini terk edip tamamen PlayStation'daki oyun satışlarından alacağı komisyona odaklanması çok da mantıklı olmaz.