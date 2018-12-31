Uzay seyahati çalışmalarının öncülerinden olmasına rağmen sessiz sedasız batan Xcor’un 100 bin dolarlık biletlerinden alan insanlar paralarını geri istiyor.

Uzay yolculuğu yapmak, pek çok insanın hayali. Bu hayali gerçekleştirme amacıyla yola çıkan Xcor, ne yazık ki o seviyeye gelmeyi başaramadı. 2017 yılında da şirketin iflası açıklandı.

Şirketin yaşadığı sorunlar, sürekli olarak ertelenen kalkış tarihi ile açığa çıkmıştı. Şirketin müşterilerinden olan ve bilet için 100 bin dolar ödeyen Nael Hamameh, 2011 yılında gerçekleşeceği tahmin edilen uçuşa bilet almıştı. 2015 yılı geldiğinde nihayet çocukluk hayalini gerçekleştirebileceğine inanan Hamameh’e 2015 yılına tarih verildi. 2015 yılının da boş geçmesi üzerine Hamameh, bileti iade etmek istedi. Şirketten ise 2017 yılının sonuna kadar biletini alacak başka birinin bulunacağı söylendi. 2017 yılı Kasım ayında ise şirket iflasını açıkladı.

Xcor’un müşterilerinin sayısı son olarak 282 idi. Yerçekimsiz ortamda kısa süre de olsa zaman geçirmek isteyen yolcular, bilet başına 100 bin dolar öderken Xcor’un bir girişim olarak topladığı para ise en azından 19.2 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Xcor’un en büyük rakibi olan Virgin Galactic ise 250 bin dolar talep ediyordu.

Uzay seyahatleri, havacılık kurallarına göre uçuşların yapılabildiği ancak uzay olarak kabul edilen ve yerçekimsiz ortam sağlayan 60 kilometre yükseklikte yapılacak. Şu anda piyasanın iki önemli aktörü olan Virgin Galactic ve Blue Origin henüz tamamen çalışan bir sistem geliştirmiş değil ancak onların durumu Xcor’dan çok daha parlak. Virgin Galactic’in SpaceShipTwo adlı aracı, test uçuşlarında istenilen yüksekliğe ulaşmayı başarmıştı. Daha büyük bir mekiğin belli bir yüksekliğe kadar taşıyıp fırlattığı görece daha küçük bir mekik sistemiyle amacını gerçekleştirmeyi deneyen Virgin Galactic’in başarılı olma ihtimali daha yüksek.

Bir davacının avukatına göre insanların paralarını geri alma şansları oldukça az. Davacı sayısının çokluğu, dosyayı oldukça karışık bir hale getiriyor. Davalılar ise bu girişime destek olmak için yaptıkları fedakarlıklardan dem vuruyor. Bazı müşteriler ise harcadıkları paradan ziyade, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşemeyecek olmasından dolayı oldukça mutsuz.

Xcor, iki kişilik Lynx uzay uçağını 2008 yılında Beverly Hills’de duyurmuş ve ilk test uçuşları için 2010 yılını işaret etmişti. Şirkete göre araç, günde dört defa uzaya turist götürüp getirebilecekti. İlk 100 yolcu arasında olmak isteyen kişiler ücretleri peşin öderken, daha sonraya kalacak olanlar ise taksitler halinde ödeme yapma şansına sahipti. Şirketin, yolcuları uzaya kadar Lynx roketi ile götürme fikri ise işleri oldukça zorlaştırdı.

Xcor’un tek kişilik seyahatleri, kağıt üzerinde oldukça iyi görünüyordu. Pek çok kişiyi çeken de bu durum olmuştu. Şirketi gezmeye giden müşteriler, jet pilotu eğitimlerinden geçirilmişti ve her şey oldukça yolunda görünüyordu.

Eski Xcor mühendislerinden Dale Amon’a göre gemileri oldukça iyiydi ancak yaptıkları her şey çok karmaşıktı ve çok vakit alıyordu . Ayrıca topladıkları para, araştırma geliştirme sürecini finanse etmek için yetersizdi.