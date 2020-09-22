Çinli teknoloji devi Xaomi'nin önümüzdeki sene piyasaya süreceği akıllı telefonu Snapdragon 875'li Xiaomi Mi 11'in Geekbench skorları ortaya çıktı. Telefonun çıkışına halen daha zaman olduğu da hesaba katıldığında Geekbench skorunun ortaya çıkması kafa karıştırıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 2021 başlarında çıkaracağı düşünülen modeli Xiaomi Mi 11'in Geekbench puanları ortaya çıktı. Sahte olabileceği de iddia edilen puanlara bakıldığında Mi 11, 5 nm Snapdragon 875 yonga setinin gücüyle hem tek çekirdekte hem de çoklu çekirdekte Xiaomi Mi 10'u geride bırakmayı başardı.

Sizlere geçtiğimiz hafta aktardığımız bir Exynos 1000 haberinde de Snapdragon 875 kullanan bir Galaxy S11 ve Xiaomi Mi 11'den bahsetmiştik. Tabii birisinin, henüz çıkmamış son model iki amiral gemisinin 'benchmark' skorlarını ortaya çıkardığını görmek akıllarda soru işareti kalmasına neden oluyor.

Xiaomi Mi 11, Geekbench 5 skoru

Kafalarda oluşan bu soru işaretleri bir kenara bırakıp 5 nm Snapdragon 875 yonga setini kullanan Xiaomi Mi 11'e ait olduğu iddia edilen Geekbench 5 skorlarına bir bakalım. Xiaomi Mi 11, Geekbench 5 tek çekirdekte 1.102 puan, çoklu çekirdekte ise 4.113 puan almayı başardı.

Xiaomi Mi 11'in aldığı bu puanların ne anlama geldiğini daha iyi görebilmek için Xiaomi Mi 10'un Geekbench skorlarını da inceleyebiliriz. Notebook Check'te yer alan habere göre Mi 10, tek çekirdekte 910, çoklu çekirdekte ise 3.309 puan aldı. Yani iki cihaz arasında tek çekirdek performans farkı %21,1, çoklu çekirdekte performans farkı %24,3 olarak gerçekleşti.

Tabii yukarıda da belirttiğimiz gibi ortaya çıkan bu skorlara biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. 2021'in birinci çeyreğinde çıkış yapacağı ifade edilen Xiaomi Mi 11'in ekran altına yerleştirilmiş bir kameraya sahip olacağı da yine ortaya atılan iddialar arasında bulunuyor. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu skorlar gerçek olabilir mi?