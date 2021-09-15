Xiaomi 11T Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte üst düzey özelliklere sahip yeni akıllı telefonu 11T Pro'yu duyurdu. Tasarımıyla da özellikleriyle de dikkat çeken telefon, 120 watt hızlı şarj desteği ve Android 14 de dahil olmak üzere 3 yıllık güncellemesiyle ön plana çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir gündemde olan 15 Eylül lansmanını resmen gerçekleştirdi. Şirket, bu lansman kapsamında üst düzey özelliklere sahip yepyeni akıllı telefonu 11T Pro'yu duyurdu. Aynı etkinlikte 11T de duyuruldu ancak teknik özellikleri açısından en dikkat çekici model, hiç şüphesiz 11T Pro'ydu. Peki Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, FHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla karşımıza çıktı. 1.000 nit parlaklık değerine sahip olan ve 120 Hz tazeleme oranında kullanılabilen bu ekran, sahip olduğu delikte ise 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak bizleri karşılıyor.

Karşınızda Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç; 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile tercih edilebiliyor. 5.000 mAh kapasiteli bir gün boyunca rahatlıkla kullanılabilecek bir bataryaya sahip olan telefon, 120 watt hızlı şarj desteği de sunuyor. Üstelik 11T Pro, kutusundan 120 wattlık bir adaptör ile çıkıyor. Android 11 tabanlı MIUI arayüzü ile gelen telefonun Android 12, Android 13 ve Android 14 güncellemesi de alacağı, ayrıca 2025 yılına kadar güvenlik güncellemesi sunulacağı açıklandı. Ayrıca, Dolby Atmos ses teknolojisini destekleyen Xiaomi 11T Pro, Harmon Kardon tarafından üretilen stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.

Xiaomi'nin üst düzey yeni akıllı telefonu, oldukça gelişmiş yapıdaki üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP de telemakro kamera yer alıyor. 8K çözünürlükte video kaydı yapabilen ana kamera, 9'u 1 arada süper piksel gruplama teknolojisine sahip. Ayrıca yapay zeka, Xiaomi 11T Pro'nun kamera kurulumunu destekliyor.

Xiaomi 11T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 5.000 mAh (120 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (120 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Xiaomi 11T teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 5.000 mAh (67 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (67 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Xiaomi 11T Pro, beyaz, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Şirket, üst düzey yeni telefonunun fiyatını ise şu şekilde açıkladı;

8 GB RAM + 128 GB depolama: 650 euro

8 GB RAM + 256 GB depolama: 700 euro

12 GB RAM + 256 GB depolama: 750 euro

Xiaomi 11T'nin fiyatı ise 128 GB'lik versiyon için 499 euro, 256 GB'lik versiyon içinse 549 euro olarak açıklandı.