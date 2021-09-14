Samsung Galaxy M22 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, Galaxy M serisinin en yeni üyesi Galaxy M22'yi Almanya'da sessiz sedasız duyurdu. Galaxy M serisi için oldukça standart özelliklere sahip olan telefonun fiyatı ve Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Almanya için oluşturduğu internet sitesinde yepyeni bir akıllı telefonu listelemeye başladı. Galaxy M22 olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, son yıllarda giderek popülerleşen Galaxy M serisinin en yeni üyesi. Peki Samsung'un Almanya'da sessiz sedasız duyurduğu yeni akıllı telefonu tüketicilere neler vadediyor?

Samsung Galaxy M22, 6,4 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. Ekranın çentiğinde ise 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda Samsung Galaxy M22

Samsung'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G80 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 11 tabanlı One UI arayüzü ile çalışan telefonun bataryası ise 5.000 mAh kapasiteye sahip. 25 watt hızlı şarj desteği de bulunan telefon çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi donanım özellikleriyle geliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. 48 MP çözünürlük sunan ana kameranın yer aldığı bu kurulumda 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Öte yandan, Samsung'un kamera sistemlerinde kullandığı yapay zeka desteği bu cihazda da bizleri karşılıyor.

Samsung Galaxy M22 teknik özellikleri

Ekran: 6,44 inç büyüklüğünde Super AMOLED, 90 Hz, HD+ çözünürlük

6,44 inç büyüklüğünde Super AMOLED, 90 Hz, HD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (25 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (25 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI

Android 11 tabanlı One UI Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, microSD

Samsung'un yeni akıllı telefonu, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Ancak şirket, yeni akıllı telefonunun fiyat bilgisini şimdilik paylaşmadı. Samsung Almanya'nın internet sitesinde, telefonun sadece mağazalarda bulunacağı ifade ediliyor.