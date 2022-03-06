Xiaomi 12 Ailesiyle İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Xiaomi 12 Ultra ilk söylentilerinden bu yana büyük ilgi toplamış ve görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra ise kullanıcılarda merak uyandırmıştı. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi adayı Xiaomi 12 Ultra'dan yeni bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Xiaomi 12 serisi, çıktığı günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Satışa sunulur sunulmaz kısa bir süre içerisinde tüm stokları tükenen ve satış rekorları kıran seri, ülkemizde de heyecanla bekleniyor. Türkiye’de birçok modeliyle fiyat - performans ürünü olarak görülen Xiaomi telefonlar, çok sayıda kullanıcıya ulaşmayı başardı. Xiaomi, tüm dünyada elde ettiği bu başarıyı önümüzdeki günlerde çıkartacağı yeni modelleriyle de sürdürmekte kararlı görünüyor.

Xiaomi’nin kamerası, tasarımı ve işlemcisiyle büyük heyecan yaratan yeni amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra’yla ilgili Çin’deki bazı kaynaklar yeni bilgiler ortaya attı. Biliyorsunuz ki Çin medyası bu tip konularda elde ettikleri neredeyse tüm bilgileri paylaşmaktan çekinmiyor. Peki, ilgiyle beklenen Xiaomi 12 Ultra’yla ilgili yeni edindiğimiz bilgiler neler?

Devasa bir kameranın yanı sıra kullanıcıları teknik özellikleriyle de mutlu etmeye geliyor

Hatırlarsınız ki Xiaomi 12 Ultra’yla ilgili daha önce çok sayıda bilgi ortaya atılmış ve bunları sizlerle paylaşmıştık. Xiaomi'den ilk kez gördüğümüz bu yeni tasarım, yarı mat yarı parlak olması ve daha birçok özelliğiyle de dikkat çekiyor. Xiaomi’nin devasa kamerasıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi olmaya aday yeni telefonu, edindiğimiz her yeni bilgiyle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Kamera tasarımıyla kullanıcıları ikiye bölen ve kimilerinin ‘gereksiz büyük’ olduğunu düşündüğü kimilerinin ise ‘tasarımının farklı ve güzel’ göründüğünü söylediği kamerada, dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticilerinden biri olan Leica Camera AG tarafından üretilmiş mercekler kullanılması bekleniyor. Daha önce de Huawei telefonların pek çok modeline imzasını atmasından da hatırlayabilirsiniz. Söylentilere göre, Xiaomi 12 Ultra'nın arka tarafında yer alan kamera sisteminde 5x optik yakınlaştırma, geniş açı ve telefoto lens gibi özelliklere de yer verilmiş.

Bu kadar ilgi çekici bir kameradan bahsetmeyi bırakmak her ne kadar zor olsa da, diğer özelliklerine de bir göz atmak gerekiyor çünkü bu yeni modelde bizi şaşırtacak çok fazla özellik var. Günümüzde sıkça duyduğumuz Snapdragon 8 Gen 1’in Xiaomi 12 Ultra’nın işlemcisi olacağı yönünde de tahminler var. Xiaomi’nin satış rekorları kıran 12 Pro ve 12 modellerinde de kullandığı Snapdragon 8 Gen 1’den bu yeni modelde de vazgeçilmemiş gibi görünüyor. Telefonun bir diğer öne çıkan özellikleri ise; ekranı ve pil gücü. Xiaomi 12 Ultra, 120 Hz QHD+ AMOLED panele sahip ekranı, 16 GB’a kadar desteklediği RAM’i ve 512 GB’a kadar genişletilebilir belleğiyle kullanıcılarını her açıdan mutlu etmeyi hedefliyor. Öte yandan 5000 mAh pil ve 120W veya 150W’a kadar yükseltilebilen hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılar şarj aletlerinden daha uzakta bir hayat sürecek.

Xiaomi 12 serisinin Avrupa'daki satış fiyatlarıyla ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı

Çıktığı günden bu yana satış rekorları kıran Xiaomi 12 serisinin yeni modellerinin Avrupa satış fiyatlarıyla ilgili de yeni bilgiler ortaya atıldı. Xiaomi’nin 12 Pro’nun yakında Avrupa’da satışa sunulması beklenirken, fiyatlarıyla ilgili de yeni bilgiler de beraberinde geldi. Bu söylentilere göre, Xiaomi 12 Pro, 8 GB RAM 256 GB bellek ile satışa sunulmasının yanı sıra 12 GB RAM ve 256 GB bellek ile 1000-1200 Euroluk (15.500- 18.600 TL) bir satış fiyatı olacak. Xiaomi 12 Pro'nun standart versiyonunun fiyatı ise 800 - 900 Eurodan (12.400 - 13.900 TL) başlayacak. Xiaomi'nin 12X modelinin fiyatı, daha uygun fiyata yeni bir telefona sahip olmak isteyen kullanıcıları 600 Euroluk (9.300 TL) fiyatıyla bekliyor olacak.

Xiaomi 12 Ultra’ya gelecek olursak, henüz satış fiyatlarıyla ilgili kesinleşen bir bilgi yok ancak iddialar Xiaomi’nin 15 Mart’ta gerçekleştireceği sunumda bu yeni amiral gemisi telefonunda kullanıcılara sunulacağı yönünde. Tabii bunların birçoğu yine dediğimiz gibi iddia olsa da, Çinli kaynakların sızıntılarının pek çoğunun doğru çıktığını ve bu konuda ellerini korkak alıştırmadıklarını da unutmamak lazım.