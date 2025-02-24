Xiaomi'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisinin kanlı canlı görüntüleri şirketin CEO'su tarafından paylaşıldı.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, özellikleri kadar tasarımıyla da büyük ses getirecek. Şirketin CEO'su Lei Jun’un X'te paylaştığı görseller, telefonun tasarımını kanlı canlı olarak gözler önüne serdi.

Paylaşılan fotoğraflar daha önce sızdırılan görüntüleri doğrularken, Xiaomi 15 Ultra'nın tasarımında Leica kameralarından ilham alındığı açıkça görülüyor. Şirketin kamera uzmanı Leica ile iş birliği uzun süredir devam etse de Xiaomi ilk kez doğrudan Leica tasarım anlayışını yansıtan bir modelle karşımıza çıkıyor.

Telefonun arka yüzeyinde, cihaz yatay tutulduğunda kendini en iyi şekilde gösteren ikonik bir tasarım bulunuyor. Alt kısım dokulu siyah malzeme ile kaplanırken, üst bölüm parlak metal veya gümüş cam dokusuna sahip gibi görünüyor.

Global lansman 2 Mart'ta gerçekleştirilecek

Xiaomi 15 Ultra’nın resmî tanıtımı, markanın 2 Mart’ta Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2025) düzenleyeceği etkinlikte gerçekleşecek.

Xiaomi, aynı etkinlikte SU7 Ultra isimli elektrikli otomobilinin de tanıtılacağını duyurdu. CEO Lei Jun, X’te yayınladığı bir videoda Xiaomi 15 Ultra’nın kamerasını kullanarak SU7 Ultra'yı çekti.

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