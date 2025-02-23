Xiaomi yöneticisi Lu Weibing, Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özelliklerini resmen açıkladı. Amiral gemisi telefon, yılın en çok konuşulan modellerinden olacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi için yılın en önemli haftalarından biri geldi. Şirket, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği bir etkinlikte amiral gemisi Xiaomi 15 serisini duyuracak. Etkinliğin parlayan yıldızı, hiç şüphesiz Xiaomi 15 Ultra olacak.

Xiaomi'nin bugüne dek yaptığı reklam çalışmaları, bu akıllı telefonun en çok da kamera özellikleriyle dikkat çekeceğini ortaya koydu. Ve şimdi, Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Lu Weibing, Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özelliklerini resmen açıkladı. Bir canlı yayın gerçekleştiren Lu Weibing, Xiaomi hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özellikleri şöyle olacak

Xiaomi yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre amiral gemisi telefonda dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Xiaomi 15 Ultra'nın ana kamerası 50 MP çözünürlük sunacak, f/1.63 diyafram açıklığına ve 1/0.98-inç boyuta sahip olacak. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı kamera ve yine 50 MP çözünürlük sunan f/1.8 diyafram açıklığına sahip telefoto makro kamera da bizleri bekliyor olacak.

Ancak olay bundan ibaret değil. Xiaomi 15 Ultra, 200 MP çözünürlük sunan periskop telefoto kameraya ev sahipliği yapacak. Sensör içi kayıpsız yakınlaştırma desteğine sahip olacak periskop telefoto kamera, 0.6x, 1x, 2x, 3x, 4.3x, 8.7x, ve 17.3x gibi değişken odak noktaları sunacak.

Peki Xiaomi 15 Ultra'nın kamera performansı, gerçekte nasıl olacak?