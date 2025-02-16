Xiaomi'nin yeni dizüstü modeli Redmi Book Pro (2025), Intel Core Ultra 5 işlemci ve Black Myth: Wukong oyun testi sonuçlarıyla sızdırıldı.

Xiaomi, yeni nesil Redmi Book Pro (2025) modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgiler, dizüstü bilgisayarın öne çıkan teknik özelliklerini ve performans detaylarını gözler önüne serdi.

Xiaomi, yeni nesil dizüstü bilgisayarı Redmi Book Pro (2025) için hazırlıklarını sürdürüyor. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, Intel Core Ultra 5 işlemciyle birlikte görüldü. İşte detaylar!

Redmi Book Pro (2025) Intel Core Ultra 5 işlemciyle geliyor

Xiaomi'nin ürün pazarlama direktörü Ma Zhiyu, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi Book Pro (2025) modelini tanıttı. Paylaşılan görsellerde, cihazın önceden yüklenmiş Xiaomi PC Manager yazılımı ile geleceği dikkat çekti. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarın üzerindeki etiketler, cihazda Intel Arc entegre grafik biriminin bulunduğunu doğruladı.

Yeni Redmi Book Pro (2025), performansını gözler önüne serdi. Cihazın popüler aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong oynanırken test edildiği görüldü. Test sırasında:

Ortalama FPS: 67 kare/saniye

En yüksek FPS: 75 kare/saniye

En düşük FPS: 59 kare/saniye

İşlemcinin Intel Core Ultra 5 serisine ait olduğu belirtilse de birinci nesil mi yoksa ikinci nesil mi olduğu henüz netleşmedi. Ancak ikinci nesil olma ihtimali daha yüksek görünüyor. Grafik ayarları paylaşılmamış olsa da test sonuçları cihazın performansı hakkında önemli ipuçları veriyor.