Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Geekbench Üzerinde Gözüktü

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11, bugün Geekbench'te kendisini gösterdi. Telefonun özellikleri ve performans testi sonuçları platformda yer aldı. Akıllı telefonun yonga setine yer verilmese de sahip olacağı GPU, yonga setini de ortaya çıkardı.

Yeni ve daha güçlü amiral gemisi akıllı telefonlarla tanışacağımız bir yıla daha hazırlanıyoruz. Her geçen gün de bu telefonlar hakkında daha çok bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün de Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olacağı düşünülen bir telefon kendisini gösterdi.

Geekbench üzerinde kendisini gösteren telefon, M2012K11C model numarasıyla platformda listelendi. Telefonun özellikleri ve performans testi sonuçları da aynı sayfada yer aldı. Listelenen özellikler, Xiaomi'nin bu telefonunun yeni Mi 11 amiral gemisi telefonu olacağına dair ipucu barındırıyordu.

Xiaomi Mi 11, Geekbench'te gözüktü:

Xiaomi Mi 11 olduğu düşünülen akıllı telefon, listelenen özelliklere göre Adreno 660 GPU'suna sahip olacaktı. GPU'nun yer aldığı yonga seti sayfada gözükmese de GPU'nun kendisi büyük bir ipucuydu. Zira Adreno 660, günümüzde piyasada bulunan hiçbir yonga setinde yer almıyor.

Adreno 660 GPU, muhtemelen Qualcomm'un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'te yer alacak GPU olacak. Yani telefon, Snapdragon 875 yonga setiyle gelecek. Yonga setinin yanı sıra telefon, listedeki özelliklere göre 6 GB RAM'e ev sahipliği yapacak ve Android 11 ile çalışacak.

Geekbench 5'te performans testine de giren Xiaomi akıllı telefonu, tek çekirdekli performans testinde 1.105 puan elde etmeyi başardı. Telefon, çok çekirdekli performans testindense 3.512 puanla ayrıldı. Telefon henüz muhtemelen prototip olduğundan dolayı performans testinde elde edilen sonuçlar şu anda gerçek sonuçları yansıtmıyor.

Xiaomi'nin Mi 11 serisi hakkında ortaya çıkan son bilgi, seride yer alacak Mi 11 Pro hakkındaydı. Bu bilgiye göre Xiaomi Mi 11 Pro, 200 W hızlı şarj desteğine, 2K çözünürlüğünde ekrana ve ekrana gömülü kameraya ev sahipliği yapacaktı. Bu bilgi de Mi 11 Pro'nun şimdiden gözleri üstüne çekmesini sağlamıştı.