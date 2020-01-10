Ulefone, Yaklaşmakta Olan 'Armor X7'yi Müjdeledi

Çinli teknoloji üreticisi Ulefone, yeni bir telefon üzerinde çalıştığını duyurdu. "Armor X7" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, hem Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor hem de çeşitli dayanıklılık sertifikalarına sahip. Ulefone, Armor X7'nin bu iki özellik sayesinde dünyada bir ilk olacağını söylüyor.

Çinli bir akıllı telefon üreticisi olan "Ulefone", akıllı telefon sektörünü derinden etkileyecek önemli bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamalarda dünyanın ilk Android 10 işletim sistemini kullanan ve dayanıklılık sertifikalarına sahip olan akıllı telefonu "Armor X7" üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yakın bir gelecekte piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Ulefone tarafından yapılan açıklamaların, bir akıllı telefonun duyurusu gibi yorumlanmaması gerekiyor. Çünkü şirket, yaklaşmakta olan Armor X7'ye dair detaylı bir bilgi ve özellik paylaşımı yapmadı. Şirket sadece, yeni bir dayanıklı telefon geliştirdiğini ve bu telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olacağını açıkladı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yapılmış olan açıklamalar, Armor X7'nin bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Ulefone, yaklaşmakta olan telefonunun hangi işlemciden güç alacağını açıklamadı ancak 12 nm mimari yapıya sahip 4 çekirdekli bir işlemcinin kullanılacağı söyleniyor. Bu söylentiler, işlemcinin MediaTek tarafından geliştirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca resmi açıklamalara göre Armor X7, 2 GB RAM ve 16 GB de depolama alanıyla birlikte gelecek. Ayrıca bu telefon bir parmak izi okuyucu sensöre de sahip olacak.

Armor X7'nin arkasında 13 MP, ekranında ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerası, aynı zamanda yüz tarama sensörü olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca bu telefon, 4.000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte gelecek. Ancak bu bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.

Ulefone, yaklaşmakta olan dayanıklı telefonunun hangi dayanıklılık sertifikalarına sahip olacağını açıklamadı. Ancak beklentiler, Armor X7'nin hem IP68 / IP69K hem de MIL-STD-810G sertifikalarına sahip olması bekleniyor. Ancak bu konuyla ilgili son söz, telefonun resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte Ulefone tarafından söylenecek.

Teknik özelliklerinden de açıklanabileceği üzere Armor X7, giriş seviyesinde bir akıllı telefon. Hal böyle olunca da tüketiciler, böyle bir akıllı telefon için uygun bir fiyat beklentisi içerisine giriyorlar. Ulefone tarafından yapılan açıklamalar da Armor X7'nin fazlasıyla uygun bir fiyata sahip olacağını gösteriyor. Böylelikle tüketiciler, uygun bir fiyat karşılığında hem Android 10 işletim sistemine sahip hem de dayanıklı bir telefon satın alabilecekler.