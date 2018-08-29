Kulaklıklar her zaman telefonlarımızın vazgeçilmez aksesuarları listesinde ilk sırada ve uzun ömürlü bir kulaklık hepimiz için oldukça kritik. Bu listemizde de Xiaomi'nin en başarılı 4 kulaklığını sizin için derledik.

Kulaklıklar kalabalık ve gürültülü sokaklarda, uzun yolculuklarda ve günlük hayatımızın pek çok anında bir nevi kurtarıcımız. Müzik dinlemek ve ellerimizi meşgul etmeden telefon görüşmeleri yapmak için kullandığımız ve artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan kulaklıklar konusunda en kritik olan ise uzun ömürlü ve kullanışlı bir kulaklık bulabilmek.

Xiaomi ise pek çok alanda olduğu gibi kulaklıklar konusunda da oldukça iddialı ve başarılı ürünler sunmuş durumda. Biz de en başarılı 4 Xiaomi kulaklığını sizler için listeledik. Ürünler hakkında detaylı bilgi için başlıklarda bulunan bağlantı linklerini kullanabilirsiniz.

Gürültü önleme özelliğinin yanı sıra çağrı yanıtlama, şarkı değiştirme, mikrofon ve ses kontrolü gibi özelliklere sahip olan Xiaomi Mi Çift Sürücülü Kulaklık; hem kullanışlılık hem de tasarım anlamında oldukça tatmin edici bir ürün. Taşıma kılıfı ile birlikte kutusundan çıkan kulaklık, dengeli fiyatı ile de dikkat çekici.

Xiaomi'nin en çok tercih edilen kulaklıklarından biri olan Xiaomi Hybrid HD Kulaklık, çift sürücüsü sayesinde sesi en kusursuz şekilde duymanızı sağlıyor. Metal çerçeveli tasarımı ile dikkat çeken kulaklık, fiyat-performans dengesi ile de tercih edilesi bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital gürültü azaltma ve engelleme özelliği ile dikkat çeken Xiaomi Mi Gürültü Önleyici 3.5mm Jack Kulakiçi Kulaklık, müzik dinleme keyfini hayli artıran bir ürün. Aynı zamanda telefon görüşmeleri için de son derece kullanışlı olan ürün örgülü kablo yapısı ve titanyum kaplı kulaklık kasaları ile de oldukça uzun ömürlü.

Tercihini kablosuz kulaklıktan yana kullanacak olanlar için mükemmel bir seçenek olan Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Kulaklık, 2 saatte tam şarj oranına ulaşıyor ve 10 saat telefon görüşme süresi ile 8 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Bluetooth desteği bulunan tüm Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan ürün aynı zamanda tasarımı ile de oldukça etkileyici. Eğer isterseniz buraya tıklayarak Teknostore'daki diğer kulaklıklara göz atabilirsiniz.