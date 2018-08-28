Huawei'nin en iddialı akıllı bilekliği olan TalkBand B5, yenilikçi yapısıyla dikkat çekiyor. Peki bu cihaz ne kadar kullanışlı? Detaylar incelememizde.

Huawei'nin en yenilikçi cihazlarından biri olan TalkBand serisi, B5 modeliyle bir adım ileri taşınıyor. Yaklaşık 1 ay önce tanıtılan ve hibrit yapısıyla dikkat çeken TalkBand B5'i gelin hep beraber inceleyelim.

Fitness takip cihazı olarak nitelendirebileceğimiz akıllı saat ve bilekliklerin birçoğu, genelde aynı işleri yapıyorlar. Huawei TalkBand B5 ise, Huawei Health uygulaması sayesinde çok iyi bir fitness deneyimi sunarken; aynı zamanda çok iyi bir Bluetooth kulaklık olarak görev yapıyor.

Tasarım

Huawei'nin P20 Pro ve Macbook benzeri Matebook serisiyle beraber 'premium' bir marka olma hedefi oldukça açık. Son zamanlarda gerçekten iyi işlere imza atan şirket, TalkBand B5 ile de 'premium' bir hissiyat yaşatmayı başarıyor. Gerçek deriden yapılan kayışlar ve şık tasarımıyla TalkBand B5 rakiplerinden sıyrılıyor.

1.13 inçlik 2.5D kavisli AMOLED ekranıyla TalkBand B5, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Oldukça sezgisel bir arayüze sahip olan cihaz, aynı zamanda iyi bir batarya ömrüne sahip.

Yazılım

Huawei'nin hem iOS hem de Android platformları için sunduğu 'Huawei Health' uygulaması oldukça iyi çalışıyor. Fitness verilerinizi doğru bir şekilde aktaran ve çok iyi bir şekilde görselleştiren uygulama, tüm beklentilerinizi karşılayacak. Uyku kalitesi, yakılan kalori ve nabız seviyesi gibi değerleri ölçen uygulama, aynı zamanda MyFitnessPal gibi diğer uygulamalarla da entegre bir şekilde çalışabiliyor.

Kulaklık

Bir akıllı bileklik olmasının yanı sıra, aynı zamanda Bluetooth kulaklık olan TalkBand B5; bu konuda da oldukça başarılı. Gayet iyi bir ses kalitesi sunan cihaz, rahatlık konusunda da sorun yaşatmıyor. Daha çok telefon konuşmaları için üretilen kulaklığı, müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz; ancak stereo ses deneyiminden mahrum kalacaksınız.

Kimler Almalı?

Çok iyi bir fitness takip cihazına sahip olmak istiyorsanız bu cihaz oldukça iyi bir seçim olacaktır. Bluetooth kulaklık işlevi de gören cihaz, bu işi de kolaylıkla yerine getirse de geliştirilmesi gerekiyor. Yani iyi bir Bluetooth kulaklık ihtiyacınız varsa farklı bir cihaza yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. 150 dolar (~940 TL) seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip olan cihaz, fiyat konusunda biraz hayal kırıklığına uğratıyor.