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Bir O Eksikti: Xiaomi, Şimdi de Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası Tanıttı

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Xiaomi, güneş enerjisinden güç alan güvenlik kamerası tanıttı. Cihaz, gerçekten çok gelişmiş özelliklere sahip.

Bir O Eksikti: Xiaomi, Şimdi de Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her kategoriden ürünlerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, güneş enerjisinden güç alan bir güvenlik kamerası tanıttı.

Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition isimli bu ürün, özellikle Wi-Fi ağlarının çekmediği veya elektrik prizinin bulunmadığı şantiye, bahçe ve tarla gibi uzak alanların güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlandı.Cihaz, geleneksel altyapı gereksinimlerini tamamen ortadan kaldırarak kendi kendine yetebilen bir ekosistem sunuyor.

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Bir O Eksikti: Xiaomi, Şimdi de Güneş Enerjili Güvenlik Kamerası Tanıttı
güvenlikmanset
Ekran Resmi 2026-07-20 12.44.30

Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition neler sunuyor?

güvenlikmanset

Kamera, harici bir müdahaleye gerek kalmadan çalışabilmesi için 9.900 mAh kapasiteli devasa bir batarya ve 7,6W gücünde entegre bir güneş paneliyle donatılmış. Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre bu kombinasyon, normal gün ışığı koşullarında manuel şarja ihtiyaç duymadan cihazın kesintisiz olarak çalışmasını sağlıyor.

İnternet bağlantısı tarafında ise Wi-Fi yerine çift 4G SIM kart yuvası devreye giriyor. Sinyal dalgalanmalarında operatörler arasında otomatik geçiş yapabilen sistem, uzaktan izleme performansını korumak için Mi Home uygulaması üzerinden ücretsiz mobil veri desteğiyle birlikte geliyor.

Görüntüleme konusunda da etkileyici. İki adet 5 MP sensöre ev sahipliği yapıyor ve 3K çözünürlükte f/1.6 diyafram açıklığıyla kayıt gerçekleştirebiliyor. Kameralardan ilki genel çevreyi gözetlemek adına sabit geniş açılı bir lens olarak görev yaparken, diğeri yatayda 355 derece ve dikeyde 95 derece hareket kabiliyetine sahip bir mekanizmayla çalışıyor. Yapay zeka destekli akıllı takip sistemi sayesinde sabit lens bir hareket algıladığı anda, hareketli olan ikinci kamera nesneyi veya insanı otomatik olarak kadrajına alıp takibe başlıyor.

Ekran Resmi 2026-07-20 12.44.30

256 GB’a kadar microSD desteğiyle de gelen kamerada yerel depolama alanını verimli kullanmak adına “Sürekli Açık Video” olarak çevirebileceğimiz özel bir akıllı kayıt modu da var. Çevrede herhangi bir hareketlilik olmadığında video kaydını saniyede 1 kare yerine 2 saniyede 1 kareye düşürüyor. Böylece depolama tüketimini yaklaşık %90 oranında azalıyor. Kadraja bir insan veya araç girdiğinde ise normal akıcı kayda anında geri dönülüyor. Cihazın 96 dolardan Çin’de satışa çıktığını belirtelim.

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