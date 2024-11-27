Xiaomi, HyperOS 2'yi Resmen Yayımladı: İşte Android 15 Alan İlk Model

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Xiaomi, Android 15 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 2 için küresel çapta dağıtıma başladı. An itibarıyla Xiaomi 14 telefonlar, Android 15'e yükseltilebiliyor.

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 2 ile ilgili yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Xiaomi, bu açıklama kapsamında HyperOS 2'nin küresel dağıtım takvimini resmen duyurmuştu.

Şimdiyse beklenen oldu ve Xiaomi, Android 15 tabanlı yeni arayüzünün dağıtımına resmen başladı. Yapılan incelemelere göre şu an için HyperOS 2 alan tek bir model var. O da geçtiğimiz yıl duyurulan amiral gemisi telefon olan Xiaomi 14. Ancak bunun bir başlangıç olduğunu, her an daha fazla model için güncelleme gelebileceğini söyleyelim.

HyperOS 2 güncellemesi, hayli büyük olacak

Xiaomi HyperOS 2 dağıtımına başladı

Yapılan incelemelere göre Çin dışındaki Xiaomi 14 kullanıcıları, 6.3 GB büyüklüğünde oldukça büyük bir indirme yapacaklar. Bu yüzden telefonunuzda boş yer olduğundan emin olun. Ayrıca HyperOS 2 güncellemesini Wi-Fi aracılığıyla gerçekleştirmeniz de avantajınıza olacaktır. HyperOS 2 güncelleme kodunun "OS2.0.4.0.VNCMIXM" olduğunu da söyleyelim.

HyperOS 2 güncellemesi ile gelecek tüm yeniliklere göz atmak isterseniz:
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/xiaomi-14-android-15-update-rolling-out_id165249
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