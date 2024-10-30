Xiaomi, yakında kullanıma sunacağı yeni işletim sistemi HyperOS 2'yi duyurdu. İşte bu işletim sistemiyle kullanıcılara ulaşacak tüm yenilikler...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte en yeni ürünlerini duyurdu. Gerçekleştirilen duyurulardan bir tanesi de şirketin yeni işletim sistemi HyperOS 2'ydi.

Peki HyperOS 2, tüketicilere neler sunuyor? Xiaomi telefon kullanıcılarının hayatlarında neler değişecek? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve HyperOS 2'ye derinlemesine bir bakış atalım.

İşte HyperOS 2 ile sunulacak yenilikler:

Yapay zekâ destekli kilit ekranı:

HyperOS 2'de belki de en dikkat çekici yeniliklerden bir tanesi, yapay zekânın kilit ekranı tasarlayabilme yeteneği olacak. Kullanıcılar, film afişi gibi görünen duvar kâğıtları ve kilit ekran düzeni oluşturabilecekler.

Ana ekran görünümünde yapılan değişiklikler:

Xiaomi'nin yeni işletim sistemi, ana ekran görünümünde de bazı değişiklikler yapacak. Özellikle de widget tasarımları yenilendi ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulacak. Ayrıca ekranlar arası efektler de yenilendi. Tüm bunlara ek olarak widget olarak da kullanılabilen hava durumu sistemi, kullanıcı etkileşimini artıracak şekilde dizayn edildi.

Performans iyileştirmeleri:

HyperOS 2, sadece akıllı telefonlar için geliştirilen bir işletim değil. Xiaomi'nin tabletleri, televizyonları ve akıllı saatleri de HyperOS 2 kullanacak. Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm, akıllı telefonlarda uygulama açılış gecikmelerini yüzde 54,9'a kadar düşürecek. Tabletlerin çoklu görev özelliklerinde ise yüzde 24'e varan performans iyileştirmesi sağlanacak. Televizyonlar kumanda gecikmesi, akıllı saatler ise kalp atış hızı ölçüm doğruluğunda daha iyi sonuçlar verecekler.

Çin'e özel yenilikler: HyperCore, HyperConnect ve HyperAI

HyperOS 2, en azından şimdilik Çin'e özel olan yeni özellikler de duyurdu. Bunlardan bir tanesi HyperCore'du. En basit anlatımı ile HyperOS 2'nin temeli olan HyperCore, gelişmiş sistem performansı ve kararlılık sağlayacak. Cihazlardaki genel performans, grafikler, ağ özellikleri ve güvenlik iyileştirilecek.

HyperConnect ise cihazların birbirleriyle olan etkileşimleri için önemli bir yenilik olacak. Bu teknoloji ile kullanıcılar, cihazları için gerçek zamanlı entegrasyon yeteneği kazanmış olacaklar. Mesela telefondaki bir uygulama, HyperConnect ile sadece sürükle bırak yöntemi ile tablete aktarılabilecek.

HyperAI ve HyperOS 2'nin diğer yapay zekâ özellikleri:

HyperAI, bazı etkileyici özelliklere ev sahipliği yapacak. Mesela kullanıcılar, HyperAI ile kilit ekranlarında sinematik efektler uygulayabilecekler. Ayrıca statik duvar kâğıtları, bu teknoloji ile canldırılabilecek.

Elbette HyperOS 2'nin tek yeni yapay zekâ özelliği bu olmayacak. Kullanıcılar, şu araçları da kullanabilecekler: