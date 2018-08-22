  • Xiaomi, İkinci Çeyrekte Karda %68 Artış Yakalamayı Başardı

Xiaomi, İkinci Çeyrek Karında %68 Artış Yakalamayı Başardı

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Xiaomi, ikinci çeyrekte kar marjını açıkladı. Şirket, geçen seneye göre çok büyük bir kar artışı yakaladı.

Bir önceki yıla göre %68.3 artışla 45.24 milyar yuan (6.6 milyar dolar) gelir elde eden Xiaomi, bu gelirin -geçen yıla göre %151.7 artışla- 16.4 milyar yuanının uluslararası piyasadan geldiğini belirtti.
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Faaliyet zararı geçen yıl aynı çeyrekte 3,6 milyonken, bu yıl 7,5 milyon yuan oldu. Düzeltilmiş kâr, yıllık bazda %25,1 artarak 2,1 milyar yuan seviyesine yükseldi.

Xiaomi, tüm iş bölümlerinin güçlü şekilde büyümeye devam ettiğini ve en hızlı yükselişin bu sene olduğunu belirtti.

Son zamanların en çok dikkat çeken telefon üreticilerinden biri olan firma, mobil cihazların yanında notebook, diş fırçası, bilgisayar faresi, powerbank gibi elektronik aletler de üretiyor. Bütün bunları ise sadece 8 yılda gerçekleştirdirdi.

Xiaomi, yakın zamanda Türkiye'de yeni telefonu Mi A2'yi tanıtmıştı.
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Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/261648/xiaomi-q2-2018-revenue.html
Etiketler: xiaomi, kar, piyasa
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