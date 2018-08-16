Ürünleri yavaş yavaş ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin en güncel fiyat/performans akıllı telefonu olan Xiaomi Mi A2’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Metal gövdeli tasarımı ile rakiplerine göre çok daha dayanıklı ve sağlam bir akıllı telefon olan Mi A2, çift arka kamerası ile de oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.
Xiaomi Mi A2 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 660
- RAM: 4GB/6GB
- Depolama: 64GB
- Ekran: 5.99 inç Full HD+
- Arka Kamera: 12MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX486 sensör + 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör
- Ön Kamera: 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör
- Batarya: 3010mAh, Quick Charge 3.0
- İşletim Sistemi: Android Oreo
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C
Resmi olarak 1 Eylül’den itibaren satışına başlanacak olan yeni Xiaomi Mi A2’nin Türkiye fiyatı 2599 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, ilk bakışta biraz yüksek gibi görünse de dolar kurunun son haftalardaki sert çıkışını ve cihazın son derece güçlü donanımını düşünürsek cihazın fiyatının karşılığını verebileceğini söyleyebiliriz.