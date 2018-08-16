Xiaomi Mi A2'nin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Performansı ile seviyesinin en iyi modellerinden biri olan cihaz, dolar kurunun etkisi ile beklenenin biraz üzerinde bir fiyattan satışa sunulacak.

Ürünleri yavaş yavaş ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin en güncel fiyat/performans akıllı telefonu olan Xiaomi Mi A2’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Metal gövdeli tasarımı ile rakiplerine göre çok daha dayanıklı ve sağlam bir akıllı telefon olan Mi A2, çift arka kamerası ile de oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Xiaomi Mi A2 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX486 sensör + 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör

Ön Kamera: 20MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX376 sensör

Batarya: 3010mAh, Quick Charge 3.0

İşletim Sistemi: Android Oreo

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Resmi olarak 1 Eylül’den itibaren satışına başlanacak olan yeni Xiaomi Mi A2’nin Türkiye fiyatı 2599 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, ilk bakışta biraz yüksek gibi görünse de dolar kurunun son haftalardaki sert çıkışını ve cihazın son derece güçlü donanımını düşünürsek cihazın fiyatının karşılığını verebileceğini söyleyebiliriz.