Xiaomi, Mi 10 Youth Edition'ın Ekran Özelliklerini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Mi 10 Youth Edition’ın kamera özelliklerini takipçileriyle paylaşan Xiaomi, bu seferde telefonda yer alacak olan ekranın özelliklerini paylaştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 10 Youth Edition adını verdiği telefonunu 27 Nisan tarihinde MIUI 12 ile birlikte tanıtacak. Şirket, tanıtım tarihini duyurduğu hafta başından bu yana bu iki ürünün özellikleriyle ilgili çeşitli bilgiler paylaşıyor.

Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurusunda Mi 10 Lite 5G’yi temel alarak geliştirdiği Mi 10 Youth Edition’ın kamera özelliklerini açıklamıştı. Şirket, bu kez resmi Weibo hesabı üzerinden cihazın ekran özelliklerini açıkladı.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition ekran özellikleri

Xiaomi, yaptığı paylaşımda Mi 10 Youth Edition’ın Samsung’un elmas piksel PenTile AMOLED paneline sahip olacağını açıkladı. Şirket, daha doğru renkleri ve yakınlaşma özelliğindeki yumuşak geçişleri sayesinde daha temiz bir fotoğraf kalitesi sunacaklarını iddia etti.

Ekranın özelliklerini daha da detaylandıran Xiaomi, panelin 1,1 ΔE değerine sahip olacağını söyledi. Panelin JNCD değerinin ise 0,7 olacağı açıklandı. Ekranda, 4.300.000: 1 ultra yüksek kontrast oranının yanı sıra donanım seviyesinde DC hafifletme desteği de bulunacak.

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklere ek olarak Mi 10 Youth Edition’ın ekranı, 180 Hz temas örnekleme oranına (touch sampling rate) ve HDR10+ içerik desteğine de sahip olacak. Ayrıca şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz, herhangi bir telefondaki en küçük damla çentiğe sahip olacak.

Ekran haricinde cihazda yer alacak olan özelliklere baktığımızda Snapdragon 765 işlemciden gücünü alacağı görülüyor. Çift mod (SA / NSA) 5G bağlantı özelliği bulunacak olan telefonun arka tarafında dört, ön tarafında ise bir adet selfie kamerası bulunacak. Telefonun kamerasında dikkat çeken kısım ise 50x dijital yakınlaştırma özelliğiyle periskop modülü oluyor.

Telefon; LPDDR4X RAM’e, UFS 2.1 depolamaya, 4.160 mAh değerinde bataryaya, 22,5 W hızlı şarj desteğine, 7,98 mm kalınlığa ve 192 gram ağırlığa sahip olacak. Telefonun beyaz gradyan, şeftali, turkuaz ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak.