Gionee, S12 Lite isimli yeni telefonunu duyurdu. Giriş/orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, muhtemelen uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Gionee'nin yeni akıllı telefonu, 5 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu S12 Lite'ı duyurdu. Oldukça mütevazı özelliklere sahip olan cihaz, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayacak türden. Yüksek donanım özelliği takıntısı olmayan tüketiciler, fiyatı uygun olduğu takdirde Gionee S12 Lite'ı tercih edebilirler gibi görünüyor.

Gionee S12 Lite, 6.52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. IPS LCD yapıdaki ekranın üzerindeki çentikte ise 8 MP çözünürlük sunan ön kameraya yer veriliyor. Kullanıcılar, bu ön kamera ile 1080p'de 30 FPS video çekimleri yapabiliyorlar. Akıllı telefonlarda vazgeçilmez hale gelen parmak izi okuyucu sensör ise telefonun arka kapağına yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda Gionee S12 Lite

Gionee S12 Lite'ın arka kısmında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve son olarak da 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Kullanıcılar, tıpkı ön kamerada olduğu gibi arka kamerada da 1080p 30 FPS video çekimleri yapabiliyorlar.

Bu yılın başında duyurulan MediaTek Helio A25 işlemciden güç alan telefon, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Android 10 işletim sistemine sahip olan telefonun 4.000 mAh kapasiteli bataryası, 3.5 milimetre kulaklık girişi (FM Radyo destekli) ve microUSB şarj bağlantı noktası bulunuyor.

Gionee S12 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6.52 inç, 720 x 1.600 piksel çözünürlük, IPS LCD

6.52 inç, 720 x 1.600 piksel çözünürlük, IPS LCD İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio A25

8 çekirdekli MediaTek Helio A25 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB (microSD desteği mevcut)

32 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP

13 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: LTE, Wi-Fi (2.4 GHz), Bluetooth 4.2, microUSB, 3.5 mm kulaklık girişi

Gionee S12 Lite, mavi ve gri renklerde tüketicilerin beğenisine sunulacak. 5 Ekim itibarıyla piyasaya sürülecek olan telefonun fiyatı ise şu an için açıklanmadı.