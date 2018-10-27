Xiaomi'nin en sevilen akıllı cihazlarından biri olan Mi Band 3'e birtakım yeni özellikler getiren güncelleme geldi.

Xiaomi'nin başarılı akıllı bilekliği Mi Band 3'e önemli bir güncelleme geldi. Yayınlanan güncellemeyle cihaz, konum bazlı hava durumu özelliğine kavuşuyor. Mi Band 3'teki yeni hava durumu sekmesi artık size anlık olarak sıcaklık ve diğer hava durumu detaylarını aktarıyor olacak. Ayrıca gelen güncelleme, yeni bir egzersiz modu animasyonunu da beraberinde getiriyor.

Mi Band 3'e gelen son güncellemeyi yüklemek için Mi Fit uygulamasının son sürümü akıllı telefonunuzda yüklü olmalı. Uygulamayı güncelledikten sonra, Mi Band 3'ünüzü telefonunuza Bluetooth yoluyla bağlayıp, uygulamada bulunan "Ayarlar -> Güncellemeleri Kontrol Et" adımlarını izleyerek bahsettiğimiz özelliklere kavuşabilirsiniz.

Ayrıca Xiaomi, daha önce yayınladığı güncellemeyle Mi Band 3 üzerinden telefonu sessize alma özelliği ve gece modunu cihaza getirmişti.

Mi Band 2'ye göre çok daha fazla özellik vadeden Mi Band 3, bu ve benzeri güncellemelerle her gün daha iyi hale geliyor. Satış rekorları kıran Mi Band serisi, güçlü adımlarla yoluna devam ediyor.