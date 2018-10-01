Xiaomi'nin en yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3'ün global versiyonu, kullanışlı özellikleri ve uygun fiyatıyla artık Türkiye'de.

Xiaomi'nin en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan Mi Band 3, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa sunulmuş ve özellikle fiyat/performans oranıyla büyük beğeni toplamıştı. Şimdi de ürün İngilizce global versiyonu ile satışta.

OLED ekran, 5ATM suya dayanıklılık sertifikası, 20 günlük pil ömrü, mesaj, arama ve bildirim görüntüleme özellikleriyle dikkat çeken Mi Band 3; akıllı bileklik almayı düşünenler için hem fiyatıyla hem de oldukça etkileyici performansıyla en mantıklı seçeneklerden biri konumunda. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan ürün 110 mAh gücündeki bataryasıyla da uzun bir pil ömrü sunuyor.

Xiaomi'nin Mi Fit uygulaması ile senkronize çalışan ve temelde spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen ürün, sunduğu özelliklerle gün içerisinde kullanmak için de oldukça uygun. Kutudan termoplastik elastomer silikon kayış ve şarj kablosu ile birlikte çıkan Mi Band 3'ün detaylarına ve fiyat bilgisine ulaşmak için buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.