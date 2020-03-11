Xiaomi Mi Note 10 Dayanıklılık Testine Girdi (Video)

Xiaomi'nin Note serisindeki yeni telefonu Mi Note 10, sağlamlık testine girdi. Çizilme, alev ve bükülme gibi testlerin yapıldığı telefon, testlerden başarıyla çıkarak sağlamlığını kanıtlamış oldu.

Xiaomi'nin Mi Note 10 modeline dayanıklılık testi yapan isim, farklı akıllı telefonlara da sağlamlık testleri yaparak cihazı almak isteyenlerin kafalarındaki soru işaretini gideren JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı.

Bu kanal, piyasaya yeni sürülen telefonların çoğuna dayanıklılık testi yapıyor ve söz konusu cihazların bekleneni verip vermeyeceğini ortaya koyuyor. Bu kez de Xiaomi Mi Note 10'a dayanıklılık testi yapan JerryRigEverything, cihazın gönül rahatlığıyla kullanılabileceği sonucuna ulaştı.

JerryRigEverything'in Xiaomi Mi Note 10'a yaptığı ilk test, telefonun çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğuyla ilgiliydi. Xiaomi Mi Note 10, yapılan testlerde hem ekran hem de arka cam panelinde sağlam bir duruş sergiledi. Corning Gorilla koruması, Xiaomi Mi Note 10'un çizilmelere karşı yeterli dayanıklılıkta olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Ayrıca Xiaomi Mi Note 10'un kameraları da çizilmelere karşı yeteri kadar dayanıklıydı.

Xiaomi Mi Note 10, uygulanan alev, kasa dayanıklılığı ve bükülme testlerinde de fazlasıyla yeterli sonuçlar verdi. Böylelikle eğer Xiaomi Mi Note 10 almayı düşünüyorsanız ve sağlamlığından emin değilseniz, cihazın beklentilerinizi karşılayacak bir sağlamlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz artık sizleri JerryRigEverything'in Xiaomi Mi Note 10'a yaptığı sağlamlık testi ile baş başa bırakalım.

Xiaomi Mi Note 10 sağlamlık testi