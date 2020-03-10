Xiaomi, Birleşik Krallık’taki İlk ve Tek Mağazasını Kapattı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, 2018'in sonlarında İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı ilk ve tek mağazasını kapattı. Bir şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada alınan kararın şirket stratejisiyle ilgili olduğu bildirildi.

Diğer akıllı telefon üreticilerine kıyasla çok daha yeni bir firma olan Xiaomi, her geçen gün daha da büyüyerek tüketicilerin çoğunluğu için tercih edilen seçenek hâlini almayı başardı. Genel olarak satışlarını çevrimiçi ortamda gerçekleştiren Çinli teknoloji devi, 2018 yılının sonlarında İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk fiziksel mağazasını açmıştı.

Şehirdeki Westfield Alışveriş Merkezi'nde yer alan bu mağaza, aradan henüz 2 yıl geçmemesine rağmen alınan ani bir kararla kapatıldı. Westfield’ın internet sitesi de bu haberi teyit ederken mağazayla ilişkili resmi sosyal medya hesapları da birer birer silindi. Böylelikle İngiltere’de şu anda hizmet veren hiçbir Xiaomi mağazası kalmamış oldu.

Xiaomi’nin aldığı kararın şirket stratejisiyle ilgili olduğu açıklandı:

Şirketin böyle bir kararı neden aldığı bilinmiyor ancak bir Xiaomi sözcüsü, alınan kararın şirketin bölge için güncellenmiş perakende stratejisiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Xiaomi sözcüsünün Android Authority’ye yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yerel perakende stratejimizdeki bu düzenleme, Batı Avrupa’da hızla büyüyen işlerimize karşı bir tepki niteliğinde. Bir yıldan uzun bir süre önce İngiltere’ye resmi olarak gelişimizden bu yana kullanıcılarımız, Mi hayranlarımız ve ortaklarımızla ilişkiler kurmayı her zaman sevdik ve destekleri için onlara teşekkür ediyoruz. İngiltere’deki kullanıcılar ve Mi hayranları, resmi internet sitemiz ve gelecekte ürün lansmanlarımızla birlikte duyurulacak diğer kanallarımız aracılığıyla Xiaomi ürünlerini almaya devam edebilir."

Yapılan açıklamalara bakacak olursak müşteriler, her ne kadar fiziksel bir Mi Store’a gidip alışveriş yapamayacak olsa da Amazon UK ve Xiaomi UK gibi internet siteleri aracılığıyla Xiaomi ürünlerini almaya devam edebilecekler.

Şimdiye dek yerel mağazalar açmak yerine çevrimiçi satışlara odaklanan ve reklam harcamalarından olabildiğince kaçınan Xiaomi, görünüşe göre pazarlama stratejilerinde tekrardan değişiklik yapıyor. Bu noktada asıl sebep ne olursa olsun İngiltere’de yer alan ilk ve tek Xiaomi mağazasının kapatılmasının pek çok kişi için üzücü olduğunu söyleyebiliriz.