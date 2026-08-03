Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Çok Uygun Fiyatlı Dikey Süpürge Tanıttı

Xiaomi, yeni yüzey temizleme cihazı Mijia Wireless Floor Cleaner 5c'yi tanıttı. Uygun fiyata üst düzey özellikler sunuyor.

Xiaomi, kablosuz yüzey temizleme serisini en yeni modeli olan Mijia Wireless Floor Cleaner 5C ile güncelledi. pazarında satışa sunulan bu yeni ıslak-kuru temizlik cihazı, özellikle yüksek emiş gücü ve uzun pil ömrüyle büyük evlerin temizlik ihtiyacını tek seferde karşılamayı hedefliyor.

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Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 4C modelinin devamı niteliğindeki 5C, emiş gücünü 15.000Pa seviyesinden 18.000Pa değerine çıkarıyor. Bu emiş gücü seviyesi, geçen yıl tanıtılan standart Floor Scrubber 4 modeliyle aynı performans çizgisine sahip. Yüksek emiş gücü sayesinde kırıntı, toz ve evcil hayvan tüyleri zeminde tekrar tekrar geçiş yapmaya gerek kalmadan tek seferde toplanabiliyor.

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Xiaomi’nin yeni süpürgesi neler sunuyor?

Dikey temizlik cihazlarında en sık karşılaşılan sorunların başında rulo fırçaya saç ve tüy dolanması geliyor. Xiaomi bu problemi çözmek adına Mijia 5C modelinde üçlü dolaşma karşıtı teknolojisine yer verdi.

Hijyen tarafında ise cihazda 60°C sıcak hava üfleme sistemi bulunuyor. Her kullanımın ardından rulo fırçayı kurutan ve kötü kokuları önleyen bu sistem, fırçanın nemli kalarak bakteri üretmesinin önüne geçiyor. Cihaz, tüm bu işlemleri gerçekleştirirken 50 dB ses seviyesinde çalışarak yan odadaki bir telefon görüşmesini veya sohbeti rahatsız etmeyecek kadar sessiz bir deneyim sunuyor.

Mijia Wireless Floor Cleaner 5C’nin, tek şarjla 45 dakikaya kadar kesintisiz çalışma imkânı tanıdığını belirtelim. Xiaomi’nin aktardığı bilgilere göre bu süre, yaklaşık 341 metrekarelik bir dairenin tek seferde temizlenmesi için yeterli. Kesintisiz temizliği desteklemek adına cihazda 780 mL temiz su tankı ve 550 mL kirli su tankı var. Ayrıca temizlik sırasında anlık akar su sistemiyle paspaslama yapılıyor. İleri yönlü çekiş tasarımı ise cihazın tek elle rahatça yönlendirilmesini sağlıyor.

Yükseltilmiş emiş gücü, daha uzun pil ömrü ve yeni hijyen özellikleriyle gelen Xiaomi Mijia Wireless Floor Cleaner 5C, Çin’de 174 dolar fiyat ile satışa sunuldu.