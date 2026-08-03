Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Çok Uygun Fiyatlı Dikey Süpürge Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi, yeni yüzey temizleme cihazı Mijia Wireless Floor Cleaner 5c'yi tanıttı. Uygun fiyata üst düzey özellikler sunuyor.

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Çok Uygun Fiyatlı Dikey Süpürge Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi, kablosuz yüzey temizleme serisini en yeni modeli olan Mijia Wireless Floor Cleaner 5C ile güncelledi. pazarında satışa sunulan bu yeni ıslak-kuru temizlik cihazı, özellikle yüksek emiş gücü ve uzun pil ömrüyle büyük evlerin temizlik ihtiyacını tek seferde karşılamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 4C modelinin devamı niteliğindeki 5C, emiş gücünü 15.000Pa seviyesinden 18.000Pa değerine çıkarıyor. Bu emiş gücü seviyesi, geçen yıl tanıtılan standart Floor Scrubber 4 modeliyle aynı performans çizgisine sahip. Yüksek emiş gücü sayesinde kırıntı, toz ve evcil hayvan tüyleri zeminde tekrar tekrar geçiş yapmaya gerek kalmadan tek seferde toplanabiliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Çok Uygun Fiyatlı Dikey Süpürge Tanıttı
xiaomisüpür
xiaomi2

Xiaomi’nin yeni süpürgesi neler sunuyor?

xiaomisüpür

Dikey temizlik cihazlarında en sık karşılaşılan sorunların başında rulo fırçaya saç ve tüy dolanması geliyor. Xiaomi bu problemi çözmek adına Mijia 5C modelinde üçlü dolaşma karşıtı teknolojisine yer verdi.

Hijyen tarafında ise cihazda 60°C sıcak hava üfleme sistemi bulunuyor. Her kullanımın ardından rulo fırçayı kurutan ve kötü kokuları önleyen bu sistem, fırçanın nemli kalarak bakteri üretmesinin önüne geçiyor. Cihaz, tüm bu işlemleri gerçekleştirirken 50 dB ses seviyesinde çalışarak yan odadaki bir telefon görüşmesini veya sohbeti rahatsız etmeyecek kadar sessiz bir deneyim sunuyor.

xiaomi2

Mijia Wireless Floor Cleaner 5C’nin, tek şarjla 45 dakikaya kadar kesintisiz çalışma imkânı tanıdığını belirtelim. Xiaomi’nin aktardığı bilgilere göre bu süre, yaklaşık 341 metrekarelik bir dairenin tek seferde temizlenmesi için yeterli. Kesintisiz temizliği desteklemek adına cihazda 780 mL temiz su tankı ve 550 mL kirli su tankı var. Ayrıca temizlik sırasında anlık akar su sistemiyle paspaslama yapılıyor. İleri yönlü çekiş tasarımı ise cihazın tek elle rahatça yönlendirilmesini sağlıyor.

Yükseltilmiş emiş gücü, daha uzun pil ömrü ve yeni hijyen özellikleriyle gelen Xiaomi Mijia Wireless Floor Cleaner 5C, Çin’de 174 dolar fiyat ile satışa sunuldu.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?

Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?

Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı

Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı

Apple’ın Akıllı Gözlüğünün Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Apple’ın Akıllı Gözlüğünün Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Hisense, Türkiye’de Üç Yeni Klima Serisini Satışa Sundu

Hisense, Türkiye’de Üç Yeni Klima Serisini Satışa Sundu

Küpe mi? Kulaklık mı? Huawei FreeClip 2 S'i İnceledik

Küpe mi? Kulaklık mı? Huawei FreeClip 2 S'i İnceledik

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com