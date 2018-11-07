Güncellemeler konusunda iyi bir üne sahip olan Xiaomi, MIUI 10 güncellemesi alacak 20 modelini daha açıkladı. Redmi 6 serisindeki belirsizlik ise hala devam ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin kendi yazılım arayüzü olan MIUI’nin en yeni sürümü olan MIUI 10’u geçtiğimiz Haziran ayında tanıttı ve MIUI 10 güncellemesi alacak cihazların listesini ilk olarak Temmuz ayında ortaya çıkardı.

O günden bu yana pek çok Xiaomi akıllı telefonu MIUI 10 güncellemesine kavuştu. Genel olarak cihaz üzerindeki jestlere ve tam ekran deneyimine odaklanan MIUI 10, ayrıca yapay zeka geliştirmeleri sayesinde Xiaomi telefonların çok daha ‘akıllı’ olmasını sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde MIUI 10 güncellemesi alacak 20 yeni Xiaomi modelinin listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca MIUI 10 hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.