Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin kendi yazılım arayüzü olan MIUI’nin en yeni sürümü olan MIUI 10’u geçtiğimiz Haziran ayında tanıttı ve MIUI 10 güncellemesi alacak cihazların listesini ilk olarak Temmuz ayında ortaya çıkardı.
O günden bu yana pek çok Xiaomi akıllı telefonu MIUI 10 güncellemesine kavuştu. Genel olarak cihaz üzerindeki jestlere ve tam ekran deneyimine odaklanan MIUI 10, ayrıca yapay zeka geliştirmeleri sayesinde Xiaomi telefonların çok daha ‘akıllı’ olmasını sağlıyor.
Önümüzdeki dönemde MIUI 10 güncellemesi alacak 20 yeni Xiaomi modelinin listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ayrıca MIUI 10 hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Xiaomi Mi Max 2
- Xiaomi Mi 4s
- Xiaomi Mi 4c
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5s Plus
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Mi 4
- Xiaomi Mi Max Prime
- Xiaomi Redmi 5A
- Xiaomi Redmi 4
- Xiaomi Redmi 4A
- Xiaomi Redmi 4X
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi Note 4
- Xiaomi Redmi Note 5A Prime
- Xiaomi Redmi Note 4X
- Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek)
- Xiaomi Redmi Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi 5 Plus