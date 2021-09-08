Xiaomi’nin sistem içi reklam hizmeti olan MSA, son zamanlarda özellikle Redmi Note 9 model akıllı telefonlarda ‘MSA Durduruldu’ hatasına neden olarak başta Google hizmetleri olmak üzere pek çok uygulamanın açılmasını engellemeye başladı. ‘MSA Durduruldu’ hatası nasıl çözülür adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

MSA yani MIUI System Ads Xiaomi’nin sistem içi reklam hizmetidir. MIUI arayüzünü kullanan tüm Xiaomi akıllı telefonlarda bu hizmet gördüğünüz reklamları düzenler. Ancak son zamanlarda, özellikle Redmi Note 9 kullanıcılarında ‘MSA Durduruldu’ hatası görülmeye ve başta Google hizmetlerine ait uygulamalar olmak üzere pek çok mobil uygulamanın açılmasını engellemeye başladı.

‘MSA Durduruldu’ hatası Xiaomi cihazlarda görülse de sorunun asıl kaynağının Google olduğu düşünülüyor ve bu nedenle sorun yaşayan cihazlar için bir güncelleme bekleniyor. Güncelleme beklerken elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz. ‘MSA Durduruldu’ hatası çözümü için uygulayabileceğiniz bir yöntem var. Gelin ‘MSA Durduruldu’ hatası nedir, nasıl çözülür biraz daha yakından bakalım.

‘MSA Durduruldu’ hatası nedir?

Xiaomi’nin sistem içi reklam hizmeti olan MSA yani MIUI System Ads, MIUI arayüzünü kullanan tüm Xiaomi akıllı telefonlarda gördüğünüz reklamları düzenleyen bir Xiaomi hizmetidir. Ayarlar sayfası üzerinden bu hizmeti aktif ya da pasif olarak ayarlamak kullanıcıya bırakılmış bir tercihtir.

MSA hizmeti aktif de olsa pasif de olsa, son zamanlarda özellikle bazı Redmi Note 9 kullanıcıları ‘MSA Durduruldu’ hatası aldıklarını ve bu nedenle Gmail, Google Play Store gibi Google hizmetlerine ait mobil uygulamaları açamadıklarını bildirdiler. Google tarafından da onaylanmış olan bu sorunun işletim sistemi kaynaklı olduğu ve tam anlamıyla düzelmesi için yeni bir güncelleme gerektiği söyleniyor.

‘MSA Durduruldu’ hatası yalnızca Google hizmetlerine ait mobil uygulamaların açılmasını değil, kullanım sırasında çevrimiçi reklam gösteren pek çok mobil uygulamanın da açılmasını engelliyor. Yeni bir sistem güncellemesi kalıcı bir çözüm sunacak olsa da o güne kadar elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz.

‘MSA Durduruldu’ hatası nasıl çözülür?

Adım #1: Xiaomi akıllı telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Xiaomi akıllı telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Uygulamalar menüsünü açın.

Uygulamalar menüsünü açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun. Adım #4: Tüm Uygulamaları Göster seçeneğine dokunun.

Tüm Uygulamaları Göster seçeneğine dokunun. Adım #5: Android Sytem Webiew menüsünü açın.

Android Sytem Webiew menüsünü açın. Adım #6: Tüm uygulama güncellemelerini kaldırın.

Tüm uygulama güncellemelerini kaldırın. Adım #7: Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Adım #8: ‘MSA Durduruldu’ hatası çözülmüş olacak.

‘MSA Durduruldu’ hatası çözülmüş olacak. Adım #9: İşlem tamam.

Xiaomi akıllı telefonunuzda karşılaştığınız ‘MSA Durduruldu’ hatasının çözümü için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Adımlardan anlaşılacağı üzere sorunun nedeni yüklü mobil uygulamalar ile işletim sistemi arasında yaşanan bir güncelleme sorunudur yani Google kaynaklıdır.

Android işletim sistemine bu sorunu çözmek için Google tarafından yeni bir güncelleme gelene kadar var olan yüklü mobil uygulamalarınızı en güncel haliyle kullanmak yerine bir önceki sürümüyle kullanarak ‘MSA Durduruldu’ hatasının ortaya çıkmasını engellemiş olursunuz. Ancak dediğimiz gibi bu geçici bir çözüm olacaktır.

‘MSA Durduruldu’ hatası Google hizmetleri için nasıl çözülür?

Adım #1: Xiaomi akıllı telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Xiaomi akıllı telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Uygulamalar menüsünü açın.

Uygulamalar menüsünü açın. Adım #3: ‘MSA Durduruldu’ hatası aldığınız Google hizmetinin mobil uygulamasını açın.

‘MSA Durduruldu’ hatası aldığınız Google hizmetinin mobil uygulamasını açın. Adım #4: Güncellemeleri Kaldır seçeneğine dokunun.

Güncellemeleri Kaldır seçeneğine dokunun. Adım #5: İşlemi onaylayın.

İşlemi onaylayın. Adım #6: Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Adım #7: ‘MSA Durduruldu’ hatası çözülmüş olacak.

‘MSA Durduruldu’ hatası çözülmüş olacak. Adım #8: İşlem tamam.

Eğer ‘MSA Durduruldu’ hatasını yalnızca Gmail, Google Play Store, Google Chrome gibi Google hizmetlerinin mobil uygulamalarında alıyorsanız tüm yüklü mobil uygulamaların güncellemelerini kaldırmak yerine yalnızca Google hizmetlerinin mobil uygulamalarındaki güncellemeleri kaldırarak hatayı çözebilirsiniz.

‘MSA Durduruldu’ hatasının özellikle Google hizmetlerine ait mobil uygulamalarda görülüyor olması, sorunun Google kaynaklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Güncellemeleri kaldırdıktan sonra bazı mobil uygulamalarda çalışma sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Bu hizmetlere mobil internet tarayıcınız üzerinden ulaşmaya çalışmak da bu çözümün bir parçası olarak değerlendirilebilir.

‘MSA Durduruldu’ hatası neden olur?

‘MSA Durduruldu’ hatasının Xiaomi’nin sistem içi reklam hizmeti olan MSA yani MIUI System Ads hizmetinin doğru çalışmaması kaynaklı olduğunu söylemiştik. Bu hataya MIUI arayüzündeki bir sorun neden olabileceği gibi Google tarafında oluşmuş bir sorun da neden olabilir.

‘MSA Durduruldu’ hatasının temel nedeni olarak Xiaomi akıllı telefonunuzda yüklü mobil uygulamaların güncellemeleri ile Android işletim sisteminin güncellemeleri arasında yaşanan bir uyumsuzluk olduğu düşünülüyor. Bu nedenle sorunun Google kaynaklı olma ihtimali yüksek.

Anlattığımız yöntemleri uygulayarak geçici bir çözüm yakalayabilirsiniz. Ancak gerçek anlamda kalıcı bir çözüm için Google’ın Xiaomi akıllı telefonların Android sistemine özel bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte ‘MSA Durduruldu’ hatasının kalıcı olarak çözüleceği düşünülüyor.

Xiaomi akıllı telefonlarda karşılaşılan ‘MSA Durduruldu’ hatası nedir, nasıl çözülür sorularını yanıtladık ve bu hata hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik. Onlarca farklı marka ve model inatla tek bir işletim sistemi kullanıp da Huawei gibi kendi işletim sistemini oluşturmadığı sürece bu tür hatalar ve sorunlarla karşılaşmaya devam edeceğiz.