Redmi, 48MP Kameralı Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinliğinde Redmi'nin kendi başına bir marka olacağını duyurdu.

Xiaomi'nin başarılı akıllı telefon serisi Redmi, kendi başına bir marka haline geliyor. Artık kendi akıllı telefonlarına sahip olacak Redmi, 48MP çözünürlüğünde kameraya sahip bir akıllı telefon tanıtacağının ilk sinyallerini kendi tanıtım fotoğraflarından birisinde kullandığı 4800 ibaresiyle verdi. Tanıtılacak 48MP çözünürlüğünde kameralı akıllı telefonun Redmi 7 olacağı söyleniyor.

10 Ocak tarihinde Çin'de saat sabah 8.00'da (TSİ) gerçekleştirilecek olan Xiaomi etkinliğiyle resmen kendi başına bir marka haline gelecek olan Redmi, akıllı telefon sektörüne oldukça başarılı bir giriş yapmayı planlıyor zirâ Redmi'a ait fotoğraflardan birisinde Redmi'nin yansımasının 4800 olduğu görülüyor. Bu da geçtiğimiz ay içerisinde de haberini yaptığımız 48MP çözünürlüğünde kameraya sahip bir Redmi akıllı telefona ithaf ediyor.

Tanıtılacak 48MP çözünürlüğünde kameraya sahip olan akıllı telefonun Redmi 7 olması beklenirken, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7 Pro ve Redmi 7A gibi serisiyle beraber tanıtılması da bekleniyor. Tanıtılacak akıllı telefonun -geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda- Redmi Pro 2 olmasına da büyük bir ihtimal olarak bakılıyor.