Xiaomi'nin Pocophone'dan sorumlu ürün müdürü Jai Mani, kullanıcılara daha şimdiden Android Q'nun müjdesini verdi.

300 dolarlık etiketiyle 2018'in en iyi fiyat/performans amiral gemisi olarak gösterilen Pocophone F1'e olan desteğin sonuna kadar süreceği, bizzat Xiaomi tarafından doğrulandı. Snapdragon 845 yonga setini kullanan en ucuz telefon olan F1 için verilen destek, Android Q ile sürecek.

Piyasaya sürüldüğünden beri hem resmi forumlarda verilen destekle, hem de hata düzeltmeleriyle kullacıların yüzünü güldüren Xiaomi, Jai Mani aracılığı ile telefona Android Q desteği geleceğini şimdiden doğruladı. Bir kullanıcının, "Lütfen bize en az iki Android güncellemesi ulaştırın. Poco'yu çok seviyoruz." şeklindeki tweetine, "En azından P ve Q'yu getireceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Bu tweet'te bir noktaya da dikkat çekmeden geçemeyeceğiz. Mani, 'en az' şeklindeki ifadesiyle Android R'yi dahi telefonda görebileceğimizin sinyallerini vermiş oldu. Bu kadar bütçe dostu bir telefona bu kadar uzun süre destek verilecek olması Xiaomi farkını da bir kez daha ortaya koymuş oluyor.