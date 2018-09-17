Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun Teknik Özellikleri Belli Oldu

Twitter'da paylaşılan ve Xiaomi Redmi Note 6 Pro'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel, Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun kritik özelliklerini ortaya çıkardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin phablet segmentindeki yeni temsilcisi olacak Redmi Note 6 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Twitter’da paylaşılan bir sızıntı görsel, Xiaomi Redmi Note 6 Pro’nun ana özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.

Temmuz ayında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi 6 Pro, çentikli bir tasarım anlayışını benimsemişti. Bu nedenle Redmi Note 6 Pro’nun da çentikli olacağı düşünülüyor. Görsel, cihazın çentikli olup olmadığını göstermese de 19:9 ekran formatı beklentileri doğruluyor.

Sızıntı görsele göre cihaz, 6.26 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın orta segment bir akıllı telefon donanımına sahip olacağını düşünürsek ekranın Full HD+ çözünürlüğü bulunacağını söyleyebiliriz. Fakat cihazın en önemli özelliği kesinlikle ekranı olmayacak.

Sızıntıya göre cihaz, 12MP+5MP olmak üzere çift arka kameraya ve 20MP+2MP olmak üzere çift ön kameraya sahip olacak. Çift ön kamera, özellikler selfie çekimlerinde fotoğraf kalitesini ciddi şekilde artıracaktır.

Kesin olmamakla birlikte cihazın Snapdragon 636’dan güç alma ihtimali bulunuyor. Görsele göre Redmi Note 6 Pro, 4000mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu da cihazın bir günü rahatlıkla çıkarabileceği anlamına geliyor.

Görsel, Redmi Note 6 Pro’nun bellek seçenekleri hakkında bilgi vermese de Roland Quandt’a göre cihaz 3GB RAM+32GB depolama ve 4GB RAM+64GB depolama olmak üzere iki farklı bellek seçeneğine sahip olacak.