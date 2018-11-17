Xiaomi Redmi Note 6 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı orta-giriş seviyesi telefonu Note 6 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Toplamda 4 kameraya sahip olan cihaz, sunduğu yapay zeka desteğiyle de fiyat/performans olarak gerilerde değil.

Xiaomi'nin beğenilen Redmi Note serisinin yeni cihazı olan Redmi Note 6 Pro, selefine göre özellikle kamera tarafında birtakım iyileştirmelerle geliyor. Çentikli bir tasarım anlayışı gördüğümüz cihazda, böylece Redmi Note 5'tekinden çok da büyük olmayan bir kasaya daha büyük bir ekran sığdırılmış.

6.26 inçlik 2280x1080 çözünürlüğünde 19:9 IPS ekranla gelen cihaz, gücünü geçen seneki Redmi Note 5'te de kullanılan Snapdragon 636 çipsetinden alıyor. Arka tarafta 12 MP f/1.9 ve 5 MP f/2.2 olmak üzere ikili kamera kurulumuyla karşılaşırken, benzer şekilde ön tarafta da 20 MP f/2.0 ve 2 MP f/2.2 kameralarla karşılaşıyoruz.

3.5mm'lik kulaklık girişinden mahrum olmayan Redmi Note 6 Pro, şarj için microUSB 2.0 girişine sahip. Telefonun arka tarafında oldukça hızlı bir parmak izi tarayıcısı bulunurken 4000 mAh'lik Li-Po bir batarya ile geliyor. Şu an için sadece internetten satın alabileceğiniz telefonun fiyatları ise şöyle belirlenmiş:

4 GB RAM / 64GB depolama: 1.999 TL

3 GB RAM / 32 GB depolama: 1.799 TL

Bir hatırlatma olarak, benzer fiyatlarda yine Xiaomi'nin Mi A2 modelini bulabileceğinizi de söylemek isteriz. Mi A2, Android One programına dahilken çok daha güçlü Snapdragon 660 işlemcisiyle geliyor. Mi A2'nin en önemli eksikliklerden biri ise bataryasının 3000 mAh ile oldukça düşük olması.