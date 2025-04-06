Xiaomi'nin Yeni Elektrikli Otomobili Xiaomi SU7, Ölümcül Bir Kazaya Karıştı

Xiaomi'nin standart SU7 modeli, gerçekleşen kaza sonrası soruşturma kapsamına alındı.

Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili SU7, Tongling yakınlarındaki Dezhou-Shangrao Otoyolu’nda (G0321) meydana gelen trajik kazaya karıştı ve üç üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Gerçekleşen kaza, Xiaomi’nin ilk elektrikli aracıyla bağlantılı ilk ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.

Kazada hayatını kaybeden genç kadınlar, kamu hizmeti sınavına katılmak üzere Chizhou’ya seyahat ediyordu. Kullandıkları araç, Xiaomi'nin SU7 standart modeliydi. Bu model gelişmiş LiDAR teknolojisinden yoksun ve yalnızca görüş tabanlı bir Navigasyon Destekli Sürüş (NOA) sistemine sahip.

Kaza, otoyolda devam eden yol onarım çalışmaları nedeniyle daralan bir şeritte gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre kazaya yol açan etkenlerden biri bu onarım çalışmalarından yola saçılan kalıntılar olabilir.

Kazaya yönelik Xiaomi SU7 incelemeye alındı

Sosyal medyada yayılan bazı iddialar, kaza sırasında aracın kapılarının kilitlendiğini ve içerdekilerin araç yanarken dışarı çıkamadığını öne sürüyor. Bu iddiaları içeren bir paylaşım, kurbanlardan birinin annesi tarafından paylaşıldı. Xiaomi, bu iddialarla ilgili kesin bir yanıt veremedi ancak araçta acil kilit açma mekanizmasının bulunduğunu ve konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Kaza sırasında NOA sistemi aktifti ve aracın yaklaşık 116 km/s hızla seyrettiği, çarpışma anında ise hızının 97 km/s’ye düştüğü açıklandı. Xiaomi, aracın otomatik acil fren sisteminin (AEB) devreye girmediğini çünkü sistemin mevcut sürümünün bazı engelleri algılayamadığını ifade etti.

Kazadan sonra çıkan yangının bataryadan değil araç kabininden başladığı düşünülüyor. Yangının kesin nedeni henüz belirlenmiş değil.