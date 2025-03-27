Xiaomi, ücretsiz Spotify Premium aboneliği hediye ettiği kampanyasının kapsamını genişletti. Türkiye'de de geçerli kampanya, artık Xiaomi 15 ile Xiaomi 15 Ultra'yı da kapsıyor. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıl tüketicilerin aklını çelecek bir kampanya başlatmıştı. Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile bir iş birliği yapan Xiaomi, telefon satın alan müşterilerine ücretsiz Spotify Premium aboneliği hediye edilecekti. Müşteriler, 4 aya kadar Spotify'a bir kuruş ödeme yapmayacaklardı.

Xiaomi'nin resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda kampanyanın kapsamının genişletildiğini görüyoruz. Xiaomi 15 veya Xiaomi 15 Ultra satın alan tüketiciler de Spotify Premium'u 4 ay boyunca ücretsiz kullanacaklar. Tüketiciler, Spotify Premium kampanyası için 8 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Kampanya detayları şöyle:

4 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium aboneliği olan telefonlar:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

3 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium aboneliği olan telefonlar:

Redmi Note 12 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 14 serisi

Xiaomi Buds 5

Xiaomi Buds 5 Pro

2 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium aboneliği olan telefonlar:

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13

Redmi A3

Redmi A3x

Xiaomi'nin kampanyası Türkiye'de de geçerli!

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Xiaomi'nin Spotify Premium kampanyası, Türkiye'de de geçerli. Aslında kampanya bazı kulaklık ve akıllı saat modellerinde de geçerli ancak Türkiye bu kapsamda değil ve kafanız karışmasın diye kampanya kapsamındaki modellere haberimizde bahsetmedik.