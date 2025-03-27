Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıl tüketicilerin aklını çelecek bir kampanya başlatmıştı. Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile bir iş birliği yapan Xiaomi, telefon satın alan müşterilerine ücretsiz Spotify Premium aboneliği hediye edilecekti. Müşteriler, 4 aya kadar Spotify'a bir kuruş ödeme yapmayacaklardı.
Xiaomi'nin resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda kampanyanın kapsamının genişletildiğini görüyoruz. Xiaomi 15 veya Xiaomi 15 Ultra satın alan tüketiciler de Spotify Premium'u 4 ay boyunca ücretsiz kullanacaklar. Tüketiciler, Spotify Premium kampanyası için 8 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.
Kampanya detayları şöyle:
4 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium aboneliği olan telefonlar:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
3 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium aboneliği olan telefonlar:
- Redmi Note 12 serisi
- Redmi Note 13 serisi
- Redmi Note 14 serisi
- Xiaomi Buds 5
- Xiaomi Buds 5 Pro
2 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium aboneliği olan telefonlar:
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13
- Redmi A3
- Redmi A3x
Xiaomi'nin kampanyası Türkiye'de de geçerli!
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Xiaomi'nin Spotify Premium kampanyası, Türkiye'de de geçerli. Aslında kampanya bazı kulaklık ve akıllı saat modellerinde de geçerli ancak Türkiye bu kapsamda değil ve kafanız karışmasın diye kampanya kapsamındaki modellere haberimizde bahsetmedik.