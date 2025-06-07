Xiaomi'nin en güçlü elektrikli otomobili konumunda olan Xiaomi SU7 Ultra, yeni güncellemeyle Gran Turismo 7'ye eklenecek.

Xiaomi ve Polyphony Digital, Gran Turismo World Series 2025’in birinci ayağı kapsamında önemli bir iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, Xiaomi’nin amiral gemisi konumundaki yüksek performanslı lüks elektrikli aracı Xiaomi SU7 Ultra, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen dünyaca ünlü yarış simülasyonu Gran Turismo 7’de yer alacak. Bu iş birliğiyle birlikte, Gran Turismo serisinde ilk kez bir Xiaomi modeline yer verilecek.

Gran Turismo, gerçek dünya performansını yansıtan mühendislik parametreleriyle dünyanın en gerçekçi sürüş simülatörlerinden biri olarak geniş çapta tanınıyor. Etkisi yalnızca oyun dünyasıyla sınırlı kalmıyor; araç dinamiği ve güvenliği konularında inovasyona teşvik ediyor ve otomotiv tutkunlarını küresel ölçekte bir araya getiriyor. Xiaomi SU7 Ultra’nın oyuna dâhil edilmesi, otomotiv endüstrisinde akıllı ve yüksek performanslı elektrikli araçların yükselişini simgeliyor.

Bir Xiaomi otomobili ilk bir oyunda yer alacak

Gran Turismo’nun yaratıcısı Kazunori Yamauchi ve Xiaomi Corporation'ın Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Lei Jun, Mayıs ayında Pekin’de bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Yamauchi, Xiaomi SU7 Ultra ile etkileyici bir test sürüşü gerçekleştirdi ve Yizhuang’daki Xiaomi elektrikli araç fabrikasını gezdi. Kazunori Yamauchi şöyle konuştu:

“Xiaomi ile bu iş birliğine başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çin otomotiv sektörü son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi. Xiaomi ise sektöre yeni adım atmış olmasına rağmen, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, ev aletlerinden araçlara kadar uzanan geniş akıllı ekosisteminin bir parçası olarak SU7 gibi etkileyici bir araç üretmeyi başardı. Üstelik SU7 Ultra prototipi, Nürburgring pistinde geleneksel performans standartlarını aşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Tüm bunlara yakından tanık olmak, Xiaomi’nin cesaretinden, merakından, tutkusundan ve kararlılığından çok etkilenmeme neden oldu. Bu yaklaşım, Gran Turismo ve Polyphony Digital’in felsefesiyle de güçlü bir şekilde örtüşüyor.”

Xiaomi SU7 Ultra neler sunuyor?

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xiaomi, 2024 yılında ilk akıllı elektrikli aracı Xiaomi SU7’nin lansmanıyla birlikte “İnsan x Araba x Ev” ekosistemini tamamladı.

Serinin en üst modeli olan Xiaomi SU7 Ultra, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği HyperEngine V8s (27.200 d/d; 578 PS; 635 N·m) motoru da dâhil olmak üzere, markaya özgü pek çok yeniliği bünyesinde barındırıyor. Bu üç motorlu özel yapılandırma sistemi sayesinde, 1.548 PS güç, 350 km/s üzeri azami hız ve 0–100 km/s hızlanmada 1,98 saniyelik performans sunan SU7 Ultra, dört kapılı araçlar kategorisinde birçok pist rekorunun da sahibi konumunda.