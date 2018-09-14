Xiaomi, websitesinde yeni iPhone'lar ile aynı fiyat etiketlerine sahip ürün paketleri yayınlayarak Apple ile dalga geçti.

Xiaomi, çarşamba günü Apple tarafından tanıtılan yeni iPhone'lar ile alay etmek için ilginç bir strateji geliştirdi. Çin'in Apple'ı olarak anılan şirket, yeni iPhone modellerinin adlarını taktlit eden; XR Suite, XS Suite ve XS Max adlı üç yeni ürün pakedi hazırladı ve paketleri de iPhone'ların Çin'deki başlangıç fiyatları ile eşdeğer olarak belirledi.

XR Suite adlı paket, tahmin edeceğiniz üzere, en düşük model olmasına rağmen Çin'de 947 dolardan satılan iPhone XR modelini taklit ediyor. Xiaomi'nin aynı fiyatlı pakedinde ise Xiaomi Mi 8 SE (6+128GB), Mi Band 3, Mi Notebook Air 12.5 Inch 4+256G Gümüş ve Mi Bluetooth Headset Mini (Siyah) ürünleri mevcut.

iPhone XS ise Çin'de 1268 dolarlık başlangıç fiyatı ile satılmakta. Xiaomi, bu fiyatı yakalamak için alıcılara Mi MIX 2S (8GB+256GB) Siyah, Mi Band 3, Mi Notebook Air 13.3 Inch (Gümüş) ve Mi Bluetooth Headset Mini (Siyah) ürünlerinin bulunduğu bir paket sunuyor.

Son olarak, 1398 dolarlık başlangıç fiyatı ile satılan iPhone XS Max'e karşılık ise Mi 8 (6GB+128GB), Mi Notebook Pro, Mi Bluetooth Collar Headset ve Mi Band 3'ten oluşan pakedin satın alınabiliyor.

Ne yazık ki tüm bu paketler yalnızca Çinli müşterilere sunulacak; zira paketlerin içindeki ürünler Xiaomi websitesinde yer alan fiyatlardan daha yüksek fiyatlara tekabül ediyor. Xiaomi'nin fiziksel mağazalarının bulunduğu Hindistan, İspanya ve diğer ülkelerde de bu pakedin yer alması ise oldukça ilginç bir hamle olacaktır.