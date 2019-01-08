Xiaomi, Yeni Kablosuz Kulaklıkları Mi Air'i Çin'de Tanıttı

Xiaomi, Bluetooth teknolojisinin kullanıldığı ve Mi Air adının verildiği yeni kablosuz kulaklık modelini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'de yapılan tanıtımlara göre yeni kulaklıkların satışları, 11 Ocak'ta başlayacak.

Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklığı Mi Air, fark yaratan özellikleriyle kablosuz kulaklık pazarına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Etkileyici bir ses performansı sunmak için 7mm neodimiyum sürücüye sahip titanyum ses hücreleri kullanan Mi Air, AAC ses kodek desteğinin yanında çevresel gürültüleri bastırmak için de ENC gürültü azaltma teknolojisini kullanıyor.

Mi Air, Xiaomi'nin ilk kablosuz kulaklığı olmayacak. Geride bıraktığımız yılın Kasım ayında Apple AirPods'a alternatif olması için üretilen Xiaomi AirDots, AirPods'lar ile benzer performans vermesine rağmen, AirPods'lardan 5 kat daha ucuza piyasaya sürülmüştü. Fiyat ve performans karşılaştırmalarında açık ara galip çıkan AirDots, kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

Mi Air ise Xiaomi'nin AirPods'lara alternatif olarak ürettiği bir diğer kablosuz kulaklık olacak. Xiaomi Mi Air, performansın yanında görsel anlamda da AirPods'ları aratmayacak gibi görünüyor. Paylaşılan ilk görsellerde şıklığıyla dikkat çeken Mi Air'ın teknik özellikleri de hayli ilgi çekici.

10 saate kadar sürekli kullanım sağlayabilecek bir bataryayla gelecek olan Mi Air'ın hızlı şarj desteği de olacak. Tam dolu bir batarya için 1 saate ihtiyaç duyan Mi Air, 10 dakikalık kısa bir sarj işlemi sonucu 70 dakikalık kullanım sunabiliecek.

Paylaşılan görüntülerde, kablosuz kulaklık için kullanıcak malzemenin plastik olduğu göze çarpıyor. Kulak içi kısımlar için silikon malzemenin kullanıldığı Mi Air, kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış.

Kendi segmentindeki rakiplerine göre uygun fiyatla piyasaya sürülecek olan Mi Air, Çin'de 11 Ocak tarihinden itibaren 58 dolara satışa çıkacak. Henüz diğer ülkeler için resmi açıklama yapılmasa da Mi Air'ın yakın zamanda farklı ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor.