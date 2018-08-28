Xperia XZ3'ün Ekranıyla İlgili Bir Teaser Yayınlandı

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ3, 2 gün sonra tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak. Bugün ise Sony, cihazın ekranıyla ilgili ipucu veren bir teaser yayınladı.

Sony Mobile, yeni amiral gemisi Xperia XZ3'ü Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2018 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan fuar, diğer birçok markanın da yeni teknolojilerine ev sahipliği yapacak.

"Görmek inanmaktır."

Bugün resmi Twitter hesabından Xperia XZ3 ile ilgili bir paylaşım yapan Sony, "Seeing is believing" açıklamasıyla cihazın AMOLED ekranına dikkat çekti. Bugüne kadar ortaya atılan sızıntıları bir nebze doğrulayan bu paylaşım, Xperia XZ3'ün oldukça iddialı bir ekrana sahip olacağını ortaya koymuş oldu.

5.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olması beklenen XZ3, gücünü Snapdragon 845 platformundan alacak. 6 GB RAM'e sahip olacak cihazın kamera tarafına baktığımızda ise Sony'nin günümüz trendlerine uymayarak tekli bir arka kamera kurulumu tercih ettiğini görüyoruz. Kamera performansı merak konusu olan XZ3'ün bataryası ise 3.240 mAh kapasitesinde olacak.

30 Ağustos Perşembe günü TSİ 15.00'da tanıtılacak olan Xperia XZ3'ün en merak edilen yanlarından biri hiç şüphesiz tasarımı. Sony'nin yıllardır vazgeçemediği kalın çerçeveli tasarım, bu cihazda da olursa XZ3'ün işi diğer rakiplerine kıyasla oldukça zor olacak gibi görünüyor. Sony Xperia XZ3 lansmanını şirketin resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.