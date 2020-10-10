Yabancı Filmlerden Uyarlanmış 10 Başarılı Türk Filmi

Uzun bir tarihi olan Türk sinemasında yabancı filmlerden uyarlanmış pek çok film bulunuyor. Bugün sizlere genel olarak yakın tarihte çıkan ve başarılı olmuş 10 uyarlama filmi tanıtacağız. Listemizde özellikle Güney Kore - Türk sinemasının uyarlamalarının ne kadar başarılı olabileceğini göreceksiniz.

Ülkemizde dizi sektörü özellikle son yıllarda benzer senaryolar etrafında dönse de film sektöründe başarılı işler çıkarabiliyoruz. Özellikle dram ve romantik türlerinde başarılı filmler üreten Türk sineması, filmlerinde genelde orijinal senaryolar kullanıyor olsa da bazı dönemlerde uyarlamalara da yönelebiliyor. Bugün sizlere uyarlama film olduğunu muhtemelen bilmediğiniz, ancak yabancı filmlerden uyarlanan 10 film tanıtacağız.

Dünyanın pek çok farklı bölgesini araştırarak başarılı filmleri bulan Türk sineması, bu filmleri başarılı bir şekilde bize uyarlayabiliyor. Bakalım listemizde yer alan filmlerden kaç tanesinin daha önceden uyarlama olduğunu biliyordunuz?

Yabancı filmlerden uyarlanmış başarılı Türk filmleri

Delibal - Moonu 3

Garip - The Kid

Sadece Sen - O jik Geu dae man

Cebimdeki Yabancı - Perfetti Sconosciuti

Senden Bana Kalan - Baekmanjangja Ui Cheot Sarang

En Büyük Şaban - City Lights

Evim Sensin - Nae Meorisokui Jiwoogae

7. Koğuştaki Mucize - Miracle in Cell No. 7

Benim Dünyam - Black

Şabaniye - Tootsie

Delibal - Moonu 3

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı 2015 yapımı Delibal filmi, yakın dönemde ülkemizin en çok sevilen filmleri arasında yer aldı. Bu başarılı yapım aslında bir Hint filmi olan Moonu 3’ten uyarlandı. Her ne kadar uyarlama olsa da Delibal’ın çok başarılı bir film olduğunu söyleyebiliriz.

Garip - The Kid

Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal, bir başka usta isim olan Charlie Chaplin’in bazı filmlerinin Türk uyarlamasında da yer aldı. Bu ünlü filmlerinden biri de bizleri hem güldüren hem de ağlatan filmi Garip. Garip, işleyişte bazı farklılıkları bulunsa da Chaplin’in 1921 yapımı The Kid’den uyarlandı.

Sadece Sen - O jik Geu dae man

Görme engelli bir kızla, eski bir boksörün hikayesinin anlatıldığı Sadece Sen, Güney Kore filmi O jik Geu dae man’den uyarlandı. Romantik bir film olan Sadece Sen’de Belçim Bilgin ve İbrahim Çelikkol başrolde yer alıyor.

Cebimdeki Yabancı - Perfetti Sconosciuti

Akşam yemeği için bir araya gelen bir grup arkadaşın anlatıldığı Cebimdeki Yabancı, özellikle senaryosuyla büyük beğeni toplamıştı. Filmin o güzel senaryosu ise aslında İtalyan yapımı olan Perfetti Sconusciuti filmine ait.

Senden Bana Kalan - Baekmanjangja Ui Cheot Sarang

Türk sineması ile Güney Kore sineması bazı noktalarda birbirine benziyor. Bunun sonucunda da pek çok Güney Kore yapımı filmin Türk uyarlamasını görebiliyoruz. Bu filmlerden biri ise Neslihan Atagül ile Ekin Koç’un başrolde yer aldığı Senden Bana Kalan filmi. Film, Baekmanjangja Ui Cheot Sarang isimli Güney Kore yapımından uyarlandı.

En Büyük Şaban - City Lights

Büyük usta Kemal Sunal’ın bir başka uyarlama filmi En Büyük Şaban’dı. Yine bir Chaplin filmi City Lights’tan uyarlanan film, Kemal Sunal’ın büyük oyunculuğuyla ülkemize çok güzel bir şekilde uyarlanarak yıllar boyunca defalarca kez izlediğimiz efsane bir filme dönüştü.

Evim Sensin - Nae Meorisokui Jiwoogae

Özcan Deniz ile Fahriye Evcen’in başrolde yer aldığı Evim Sensin filmi, pek çok kişiye duygusal anlar yaşatmıştır. Filmin hikayesinin arka planında ise bir başka Güney Kore yapımı olan Nae Meorisokui Jiwoogae filmi yer alıyor.

7. Koğuştaki Mucize - Miracle in Cell No. 7

Başrolde Aras Bulut’un yer aldığı ve ülkemizde büyük ses getiren dram filmi 7. Koğuştaki Mucize, bir Güney Kore yapımı olan Miracle in Cell No. 7’den uyarlandı. İki film bazı noktalarda farklılaşsa da genel itibariyle birbirine çok yakın senaryolara sahip.

Benim Dünyam - Black

Burada saydığımız tüm uyarlama filmler arasında en önemlilerinden birisi Benim Dünyam. Ülkemizdeki uyarlamasında Beren Saat ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor, ancak orijinal film olan Black, tüm dünyada çok daha büyük ses getirmişti. Usta Hintli oyuncu Amitabh Bachchan ile Rani Mukerji’nin başrolde yer aldığı film, Helen Keller’in yaşamından esinlenerek çekildi. Görme engelli bir kızla öğretmeni arasındaki derin bağı anlatan filmin orijinal versiyonunu da kesinlikle izlemenizi öneriyoruz.

Şabaniye - Tootsie

Kemal Sunal’ın bir başka uyarlama filmi Şabaniye, pek çok noktada farklılıklar içerse de esasen Dustin Hoffman’ın başrolde yer aldığı Tootsie filminden uyarlandı.

Bir filmin uyarlama olması, o filmi kötü yapmaz. Başarılı oyunculuklar ve ufak değişikliklerle uyarlama filmlerin de güzel olabileceğini kanıtlayan film serimizin burada sonuna geldik. Peki sizlerin yabancı filmlerden uyarlanan başarılı Türk filmleri için öneriniz var mıdır? Öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.