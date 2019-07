2010 yılında 1 mentör ve 3 öğrencinin hayaliyle kurulan YAFL Mechatronics, Yaşar Acar Fen Lisesi’nin Girişimcilik Kulübü bünyesindeki FRC (FIRST Robotics Competition) takımıdır. Geçirdikleri 9 yılda büyük zorluklarla karşılaşmış ve bu zorlukların üstesinden yardımseverlerin desteği ve insanların inançları sayesinde gelmişlerdir.

“Bizim takım olarak asıl amacımız öğrencileri bilim ve teknolojiye kazandırmak, özgüvenli uluslararası öğrenciler yetiştirmek, STEM’i (Science Technology Engineering Mathematics) yaymak, işbirlikçi, saygılı, duyarlı öğrenciler yetiştirmek.Bu amaçla 6 farklı takıma mentörlük yapmaktayız.Aynı zamanda bu konuyla alakalı workshoplar, sunumlar düzenleyip ulaşabildiğimiz kadar öğrenciye ulaşmaya çalışmaktayız.” diyen YAFL Mechatronics, bu konuda destek vermeye hazır.

Şu ana kadar Türkiye Robotics Off Season 2016 ve 2017, Amerika’nın New York City, Wisconsin, Silikon Vadisi, Güney Florida bölgelerinde yarışmalara katılan YAFL Mechatronics, bu sene de Silikon Vadisi’nde Türkiye’yi temsil eden tek Türk takım olacaktır. Katıldıkları ilk yılda New York City Regional’da “En İyi Rookie Robot Ödülü” almış olup katıldıkları diğer yarışmalarda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Ancak devlet okulu bünyesinde kurulmuş olmalarından dolayı maddi olanak bulmak konusunda sıkıntı çektiklerini söyleyen YAFL Mechatronis takımı öğrencileri onlara bu konuda destek olacak hayal ortaklarını aramaktadır.

“We are the change! (Biz değişimiz!)” diyen YAFL Mechatronics Team 5773 hakkında daha fazla bilgi için yaflmechatronics.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda onlara yaflmechatronics5773@gmail.com adresinden ve yaflmechatronics5773 Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.