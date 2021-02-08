Platoda Yağış Miktarını Artırmak İçin Hoparlör Kullanıldı

Çinli bilim insanları, uzun süredir az yağış oranına sahip Tibet Platosu'ndaki yağış miktarını artırabilmek için ses enerjisi kullanmaya başladılar. Platonun belirli bir bölgesine yerleştirilen hoparlör sayesinde düşük frekansta güçlü ses dalgaları yaratan hoparlör, havadaki su taneciklerini etkileyerek yağmur yağmasına yol açıyor. Bilim insanları, geçtiğimiz sene yerleştirilen bu sistem sayesinde platodaki yağış oranının belirgin derecede arttığını açıkladı.

Çin Tsinghua Üniversitesi’nde yer alan bilim insanları, düşük frekanslı ve yüksek desibelli seslerin yağışlı havaları tetikleyebileceğini keşfettikten sonra geçtiğimiz sene bu tekniği Tibet Plato’sunda kullanarak yağış miktarını %17 artırmayı başardı.

Bahsi geçen teknik, aslında havadaki su akışını etkileyebilecek mazotla çalışan devasa bir hoparlörü doğaya yerleştirmekten ibaret. Profesör Wang Guanggian eşliğinde başlatılan çalışmalarda Wang başta büyük eleştiriler almış, hayvanların habitatını tehlikeye atmakla suçlanmıştı.

Sistem hem düşük maliyetli hem de uzaktan kontrol edilebiliyor

Hoparlörün kısa bir süre içerisinde yağış miktarını %17 artırmayı başarabilmesi, bilim camiası tarafından övgüyle karşılanmaya başladı ve araştırmacılar bu konunun üzerinde daha fazla çalışmaların gerçekleşitirilmesini ve yayılan ses dalgalarının canlılara zarar verilmediğinden emin olunulmasını istiyor.

Wang’ın tasarlamış olduğu hoparlör, 30 metreküpten fazla havayı çok yüksek hacimlerde sıkıştırmayı başarıyor ve 50 Hz’lik ses dalgaları ile bu basınç ateşleniyor. Ortaya çıkan ses dalgasının frekansı bir insan kulağının anlayamacağı kadar düşük, ancak hoparlör bir jet motorunun sahip olduğu desibelle aynı gürültüye sahip.

Araştırmacılar, bu zamana kadar çevresel bir etki tespit etmediklerini ancak platoda yaşayan hayvanların durumunun tespit edilebilmesi için daha fazla veri toplanması gerektiğini belirtti.

Profesör Wang, kısa bir sürede başarı elde edebilen hoparlör hakkında şu sözleri dile getirdi; "Diğer yağmur yapıcı teknolojilerin aksine, ses enerjisini üretebilmek için kimyasal bir bileşen kullanmaya gerek kalmıyor ve böylelikle çevre kirliliği minimuma indirilmiş oluyor. Ses enerjisi, hem uzaktan kontrol edilebiliyor hem de düşük maliyetlerle üretilebiliyor."