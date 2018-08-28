Yahoo'nun Gizlilik İhlali Politikası Artarak Devam Ediyor

Yahoo'nun sahibi Verizon, e-posta tarama uygulamasını daha fazla reklamda kullanmak için kolları sıvadı.

İnternet, günlük hayatımızın bir parçası haline geldikçe, gizlilik ve güvenlik kaygıları da yaygınlaşıyor. En güvenilir bulduğumuz sitelerin dahi gizlilik ve güvenlik ihlali yapıyor olması da, bu kaygıların sebepsiz olmadığı anlamına gelebilir.

Geçtiğimiz aylarda Google ve Facebook ile gündeme oturan gizlilik ihlali furyasına, bir yeni şirket daha eklendi. Yahoo ve AOL e-posta sağlayıcılarının sahibi olan Verizon şirketi de reklam için e-posta taramalarını artırmak için kolları sıvadı.

Yahoo’nun 10 yıl (Verizon tarafından satın alınmadan) önce başladığı bu e-posta taramalarına, 13 yıl önce başlayan Google geçen sene son verdi. Yahoo ve diğer şirketlerden de aynı adımın atılmasını beklerken, Verizon şirketi bu taramaları iki katına çıkardığını duyurdu. Yahoo bu duyurusunu, hizmet şartları güncellemesinde de açıkça beyan etti.

Yahoo'nun veri ölçümleri başkan yardımcısı Doug Sharp "E-posta taraması, reklam hedeflemenin iyileştirilmesi için en etkili yöntemlerden biri haline geldi." dedi.

E-posta taraması ile şirketler, kullanıcıların tüm gelen kutusunu ve var olan postaların içeriğini görüntüleyebiliyorlar. Alınan veriler ile benzer kullanıcı grupları oluşturularak, gösterilecek reklam türünün seçilmesi sağlanıyor. Örneğin, bir siteden satın aldığınız ürünün gelen elektronik faturasına bakılarak, hangi ürünlerden hoşlandığınıza dair bir veri havuzu oluşturulabiliyor. Bir kullanıcı; Netflix veya Puhu gibi uygulamalara üyelik oluşturmuşsa, bu platformlardan gelen elektronik makbuzlar sayesinde kullanıcıya sinema türünde reklamlar sunuluyor.

Büyük şirketler ve sosyal medya uygulamaları, veri kullanımlarını durduracak gibi görünmüyor. Bunlar gibi gizlilik ve güvenlik ihlallerinden rahatsız oluyorsanız, taramaya izin veren ayarları devre dışı bırakarak kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz.